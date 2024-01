Spettacolo dialettale e concerto in occasione dell’annuale festività del patrono di Cingoli Sant’Esuperanzio, che cade il 24 gennaio. Il Comune di Cingoli rinnova la tradizione di celebrare l’appuntamento con alcuni spettacoli di intrattenimento nel cittadino cinema-teatro Farnese.

Nel prossimo fine settimana, precedente la ricorrenza della festività, si terranno sul palco del cittadino Teatro Farnese uno spettacolo teatrale e un concerto, che vedranno protagoniste due attivissime associazioni culturali del Comune di Cingoli sabato 20 gennaio, alle 21, il nuovo spettacolo teatrale in dialetto cingolano della Compagnia Teatrale di Avenale, “A la giustizia… je vasta ‘n occhiu”, scritto e per la regia di Maria Teresa Valenti. Domenica 21 gennaio alle 17, il Concerto di inizio anno del Corpo Bandistico di Villa Strada, diretto dal M° Luca Pernici