Controlli a tappeto all’Hotel House: multe, sequestri e cinque libretti di circolazione ritirati. E’ l’esito di un servizio messo in campo ieri, d’intesa con la Prefettura, dai carabinieri della Compagnia di Civitanova nel maxi condominio multietnico di Porto Recanati. I militari hanno controllato 33 persone, per la maggior parte già note alle forze dell’ordine e fermato una ventina di veicoli. Sono state elevate sanzioni per violazioni al Codice della strada per un totale di 3.200 euro.

Due veicoli sono stati sequestrati per mancanza di assicurazione e cinque libretti sono stati ritirati. Inoltre sono state effettuate numerose perquisizioni alla ricerca di cittadini stranieri domiciliati nel condominio e colpiti da provvedimenti di cattura che si sono resi irreperibili da tempo. Le perquisizioni hanno dato esito negativo.