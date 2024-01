Malore improvviso in casa, morto un 40enne. La tragedia all’Hotel House di Porto Recanati. La vittima è Kevin Eke Igore, nigeriano. A chiamare i soccorsi, oggi intorno alle 19,30, è stato un coinquilino che ha scoperto quello che era successo al 40enne.

Stando a quanto si è appreso dell’accaduto, l’uomo oggi pomeriggio si è sentito male all’improvviso e ha avuto un arresto cardiaco. Il malore non gli ha lasciato scampo. Subito dopo la richiesta di soccorso, sono arrivati sul posto gli operatori del 118 e della Croce Rossa di Porto Potenza. Purtroppo però l’uomo era già morto quando sono arrivati. Per svolgere gli accertamenti di quanto accaduto sono intervenuti sul posto i carabinieri della Compagnia di Civitanova. In base a quanto è stato ricostruito la morte è legata a cause naturali.