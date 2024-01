Si scia sui Sibillini. La poca neve caduta nei giorni scorsi, con l’aiuto dell’innevamento artificiale, ha permesso agli operatori di preparare le piste e offrire ai tanti appassionati due giorni sulla neve. Piste da sci aperte. A Sassotetto di Sarnano aperte le due piste baby Maddalena e Sassotetto e quella per gli slittini, con i tapis roulant.

A Pintura di Bolognola saranno aperti oggi e domani la sciovia Pintura uno, la pista Marchigiana, i tappeti Scoiattolo e la Madonnina per il campo scuola e l’area bob. A Bolognola sarà aperto l’anello da sci di fondo della Valletta di 2 chilometri, il noleggio, la scuola sci di fondo di Pintura di Bolognola. Aperto anche lo Z Chalet con appuntamenti musicali oggi e domani. A Bolognola è operativa l’illuminazione notturna della pista e si lavora anche per il futuro: in programma la realizzazione di un laghetto in quota, utile per l’innevamento artificiale.

A Frontignano invece da questa sera sarà aperta la seggiovia per un nuovo appuntamento: l’aperitivo in quota. In attesa della neve, musica, intrattenimento e l’esperienza di un tramonto imperdibile.

Con l’inizio dell’attività sciistica nel comprensorio di Sanano-Sassotetto, la questura di Macerata ha riaperto anche il posto di polizia in località Maddalena, in cui saranno impegnati due esperti sciatori della polizia addestrati al soccorso in montagna nella scuola della polizia di Moena, in Trentino.