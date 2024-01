Via alla stagione teatrale di Pollenza, si parte mercoledì 17 gennaio alle 21,15 con “La ciliegina sulla torta”: una commedia sfacciata e piccante, allegra ma non spensierata, con Edy Angelillo, Blas Roca Rey, Milena Miconi e Adelmo Fab: uno sguardo esilarante sui rapporti di coppia, sulle relazioni tra genitori e figli e sugli inevitabili conflitti tra uomini e donne ci farà ridere e riflettere su imprevisti e soprese che la vita può tenere in serbo per ognuno di noi.

Sabato 24 febbraio, sempre alle 21,15, si prosegue con “L’anatra all’arancia”, con Emilio Solfrizzi e Carlotta Natoli: un classico feuilleton dove i personaggi si muovono algidi ed eleganti su una scacchiera irta di trabocchetti. Mercoledì 6 marzo 2024 alle ore 21,15 è la volta di “Recital “Atti scenici in luogo pubblico”: tutto il meglio di Ale & Franz raccolto in un unico spettacolo.

La collaborazione con l’Amat per questa stagione si conclude domenica 7 aprile 2024 alle ore 21,15 con lo spettacolo “Vicini di casa”: una commedia, libera e provocatoria, che indaga con divertita leggerezza inibizioni e ipocrisie del nostro tempo, con Amanda Sandrelli e Gigio Alberti. Ricordiamo che, dopo l’esperimento riuscito dello scorso l’anno, l’Amministrazione anche quest’anno ha deciso di riservare, per ognuno dei quattro spettacoli di prosa, un palchetto da n. 6 posti omaggio ai primi under 25 che effettueranno la prenotazione.

È possibile prenotare i singoli spettacoli della Stagione teatrale 2023/2024 del teatro “Giuseppe Verdi” anche on line su www.vivaticket.it. Vi ricordiamo che per info e prenotazione telefonica è necessario chiamare il Botteghino del teatro al numero 0733-549936 oppure dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19 dei giorni feriali al numero 349-4730823 o scrivere a: [email protected]. Il costo dei singoli biglietti è il seguente: 1° settore € 23,00, 2° settore € 19,00.