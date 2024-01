Quattro persone arrestate, una denuncia per spaccio, un’altra per guida in stato di ebbrezza e due giovani segnalati alla Prefettura per droga. E’ il bilancio dei controlli messi in campo dai carabinieri della Compagnia di Macerata in tutto il territorio di competenza nell’ultima settimana.

APPIGNANO – I militari hanno rintracciato e arrestato, a distanza di un giorno uno dall’altro, un 24enne e un 26enne. Entrambi sono stati condannati in via definitiva per concorso in rapina e lesioni personali, reati commessi a Macerata nel 2018. Ed entrambi devono scontare una pena di 2 anni e nove mesi, oltre al pagamento di una multa di 900 euro. Entrambi, visto l’ordine di carcerazione emesso dalla procura, sono stati trasferiti nel carcere di Fermo.

CORRIDONIA – I carabinieri hanno arrestato una 42enne romena, residente in città, dopo un’ordine di carcerazione emesso dalla procura. La donna, infatti, è stata condannata in via definitiva per atti persecutori, commessi tra luglio 2011 e ottobre 2013 a Corridonia, e deve scontare una pena di tre anni e un mese. E’ stata traferita nel carcere di Forlì.

MACERATA – In via Cairoli i militari hanno identificato e controllato diverse persone la sera del 29 dicembre. Tra di loro, uno straniero è stato trovato uno spinello e un pezzetto di hashish da 2,2 grammi. La droga è stata sequestrata e l’uomo segnalato alla prefettura come assuntore. Mercoledì sera invece, durante un controllo in centro, in via Isonzo e ai Giardini Diaz hanno fermato un 25enne trovato in possesso con un pezzetto di hashish di 0,29 grammi. Anche lui è stato segnalato alla Prefettura come assuntore.

MONTECASSIANO – Denunciato per spaccio un 18enne residente in città e segnalato un 20enne alla Prefettura per droga. Tutto è nato durante un controllo notturno. Nel passare in via Santa Croce, a Sambucheto, la pattuglia si è accorta di un movimento strano da parte di un gruppo di ragazzi, che alla vista dei militari sono scappati. I carabinieri sono riusciti a rintracciare poco dopo due di loro che si erano nascosti vicino a un condominio e trovare lungo la strada uno spinello lungo 17 centimetri e due pacchetti di sigarette con dentro 66 grammi di hashish. Il 18enne ha dichiarato che la droga nei pacchetti di sigarette era la sua e quindi è stato denunciato per spaccio. Il 20enne ha invece detto che lo spinello era suo ed è stato segnalato come assuntore.

TREIA – Denunciato per guida in stato di ebbrezza un 63enne marocchino. L’uomo è stato fermato alla guida di un’auto lungo la Cingolana. Sottoposto all’alcoltest, ha fatto registrare un tasso di alcol nel sangue pari a 1,4, quasi il triplo del limite consentito. Oltre alla denuncia per l’uomo è scattato il ritiro della patente.

POLLENZA – Ieri pomeriggio i militari hanno arrestato un 45enne di origine napoletane, domiciliato in città. L’uomo era in affidamento ai Servizi sociali per maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie e dei figli. Era stato anche allontanato dall’abitazione familiare con divieto di dimora nel Comune di residenza degli ex congiunti. Ma dopo diverse segnalazioni dei militari di violazione della misura da parte dell’uomo per atti persecutori nei confronti di una donna, l’Ufficio di sorveglianza ha revocato la misura cautelare alternativa e per l’uomo si sono spalancate le porte del carcere di Fermo.

(redazione CM)