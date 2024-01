Un Capodanno tranquillo in provincia di Macerata quello che ha salutato ieri il 2023 per accogliere il nuovo anno. Non si sono verificati infatti episodi gravi di incidenti o malori legati ad episodi di abuso di alcol. Nel corso della notte sono stati una quindicina gli interventi dei vigili del fuoco in provincia, in particolare per incendi che si sono sviluppati in seguito ai botti di Capodanno.

Piccoli incendi, un paio hanno riguardato sterpaglie che hanno preso fuoco. È successo a Macerata, in via Teresa Noce, e a Corridonia. Altro intervento a Civitanova dove in corso Vittorio Emanuele ha preso fuoco una moto, un rogo sul quale si stanno svolgendo gli accertamenti dal momento che pare sia un episodio doloso (da appurare se legato ai botti di Capodanno o di altra natura).

Altri interventi legati ai botti anche in piazza XX Settembre a Civitanova per incendio rifiuti di un cestino e di un cassonetto a Porto Recanati. I vigili del fuoco sono intervenuti anche per un incidente stradale che è avvenuto sempre a Porto Recanati intorno alle 4 di notte. Il conducente di un’auto è uscito di strada in maniera autonoma, non coinvolgendo altri veicoli ed è finito dentro un fosso. È stato soccorso dal 118, non è rimasto ferito in modo grave.

(l. b.)