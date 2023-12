Approvato dalla giunta di Potenza Picena il progetto esecutivo di piazza Giacomo Matteotti, già inviato alla Stazione unica appaltante della Provincia di Macerata che ha aperto l’avviso pubblico finalizzato alla selezione della ditta per l’esecuzione dei lavori. Scadenza l’11 gennaio. L’intervento di riqualificazione sullo spazio antistante il palazzo municipale, cuore della città alta, vedrà lavori che interesseranno sia gli spazi pedonali che la viabilità, per un importo complessivo di poco superiore ai 675mila euro, dei quali 135mila finanziati con fondi comunali e la restante somma tramite il bando di Rigenerazione Urbana. «Il progetto intende concretizzare un’immagine del centro che sia rappresentativa per la comunità urbana nel quale ha avuto origine – si legge nella nota tecnica dello studio “Engineering & Architecture Conti” incaricato del progetto – Data la ricchezza di storia e la configurazione scenografica del sito, l’intervento deve misurarsi con la rimozione di elementi stradali non strettamente necessari, promuovendo le connessioni e la qualità dello spazio urbano. E’ stata confermata la scelta di mantenere la fontana come elemento centrale per spogliarlo del ruolo di semplice rotatoria e trasformarlo in un elemento simbolico e scenografico della nuova piazza pedonale». Il progetto prevede la sostituzione dell’attuale manto in asfalto con materiale più coerente al centro storico, saranno rifatti i marciapiedi con uno spazio pedonale che include la fontana ma lasciando nella parte carrabile dei parcheggi. Entro il mese di gennaio verrà indetto un ulteriore incontro con i cittadini per eventuali miglioramenti da apportare al progetto. L’amministrazione comunale ha confermato la massima disponibilità ad una variante economica in corso d’opera per implementare l’importo.