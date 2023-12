di Federico De Marco

Arriva un percorso per grandi e piccini alla riscoperta dello splendore del tempo di Natale. Il 2 gennaio alle 21 nel Catecumenion di via Carnia di Civitanova si svolgerà l’evento “Brilla una stella nel cielo” organizzato dalla Fondazione San Giovanni Paolo II dell’Unità pastorale San Pietro Cristo Re. Si tratta di un evento aperto e adatto a tutti in cui si mescolano religione, scienza, musica e storia.

La serata sarà condotta da Enrico Pighetti. Spazio ad un momento musicale “Un canto di stupore e incanto” con la vocalist Maria Cristina Domenella. Si continuerà con l’intervento di Claudio Bernacchia, dirigente scolastico in pensione, su “Luce e tenebre. Considerazioni astronomiche sul Natale” e di don Mario Colabianchi che parlerà de “Gli ottocento anni del presepe di Greccio”.

La serata si concluderà, meteo permettendo, con un’osservazione del cielo invernale dal terrazzo della struttura nel quale saranno posizionati dei telescopi. Il Catecumenion, di recente costruzione, è la sede delle comunità neocatecumenali di Civitanova ma anche un centro di aggregazione. Ogni anno la Fondazione San Giovanni Paolo II crea eventi socio culturali nel quali è invitata tutta la cittadinanza.