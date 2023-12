Quattro automobilisti denunciati perché guidavano in stato di ebbrezza: è il bilancio dei controlli del territorio svolti dai carabinieri del Radiomobile del Norm nei giorni a cavallo del Natale.

I primi due sono stati fermati dai militari la notte del 22 dicembre per le vie del centro del capoluogo in due diverse circostanze. Ciò che aveva insospettito i carabinieri era stato proprio la loro condotta di guida incerta, dubbi che si sono dissolti già quando i due, un 42enne abitante a Macerata e un 25enne di Pollenza, scesi dalle loro auto, hanno evidenziato un’andatura barcollante. La certezza si è avuta con l’accertamento etilometrico: nel primo caso, un tasso alcolemico nel sangue pari a 1,73 grammi/litro, oltre il triplo rispetto alla soglia limite, mentre nell’altro il tasso era pari a 1,14 grammi/litro. Le loro incaute condotte sono state segnalate alla Procura e alla Prefettura per i provvedimenti amministrativi. Il 42enne è stato inoltre denunciato poiché si era posto alla guida di un veicolo con patente revocata.

Stessa sorte dei primi due è capitata ad un operaio di 40anni di origini peruviane ma abitante a Macerata da diversi anni. Coinvolto in un incidente senza feriti avvenuto la sera della vigilia di Natale in via Spalato a Macerata, è stato sottoposto alla prova dell’etilometro risultando positivo con un tasso alcolemico pari a 1,33 grammi/litro. Anche lui è stato segnalato alla Prefettura di Macerata per i conseguenti provvedimenti amministrativi ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. L’ultimo ad incappare nei controlli dei carabinieri è stato un 52enne abitante in un comune dell’alto maceratese. Fermato durante un controllo alla circolazione stradale a Corridonia, alla guida della sua Polo, l’uomo presentava i classici sintomi di chi eccede nell’uso dell’alcool e quindi è stato sottoposto ad accertamento alcolemico che evidenziava un tasso pari a 1,20 grammi/litro. È stato quindi segnalato per guida in stato di ebrezza e la sua patente di guida è stata ritirata per la conseguente sospensione amministrativa.