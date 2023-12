E’ stato notato dai carabinieri proprio mentre cedeva una dose di cocaina a un acquirente: arrestato un 22enne. E’ successo a Castelfidardo. I carabinieri, durante un servizio notturno, hanno visto i due e li hanno subito raggiunti. Così hanno scoperto che uno aveva appena comprato 0,5 grammi di cocaina dall’altro.

I controlli nei confronti dello spacciatore, un 22enne albanese disoccupato, sono stati approfonditi effettuando ulteriori verifiche sia all’interno dell’auto che nell’abitazione dell’uomo, residente a Porto Recanati.

Nell’appartamento, i carabinieri hanno successivamente rinvenuto ulteriori 17 grammi sempre della stessa sostanza oltre a poco più di 600 euro, ritenuto provento di spaccio. Per il giovane è quindi scattato l’arresto in attesa del processo per direttissima che si terrà oggi.

