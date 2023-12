«Ci è giunta l’inattesa notizia che l’Ufficio scolastico regionale delle Marche abbia intenzione di ratificare a fine dicembre la fusione del nostro Istituto scolastico comprensivo Giovanni Cingolani di Montecassiano con l’istituto scolastico di Appignano spostando la sede della dirigenza proprio ad Appignano. Una scelta grave ed incomprensibile che penalizza il nostro Comune e non ha ragioni fondate se non quella politica di danneggiare la nostra scuola». E’ il sindaco di Montecassiano Leonardo Catena a parlare.

«Chiederemo già chiarimenti in merito e se la notizia fosse confermata – aggiunge il primo cittadino – cercheremo con l’appoggio di tutte le componenti scolastiche, famiglie incluse, di impedire questa grave decisione illogica e calata dall’alto. Senza alcun criterio oggettivo, senza il minimo coinvolgimento dei territori come dimostra il fatto che nessuno mi ha contattato in merito, l’Ufficio scolastico regionale e la Giunta regionale Acquaroli con il complice silenzio del presidente della Provincia Parcaroli decidono di penalizzare la scuola di Montecassiano. Chissà cosa ne pensano i loro sodali che a Montecassiano siedono all’opposizione, magari visto il loro approccio volto a danneggiare l’amministrazione ne saranno contenti nonostante il danno al nostro Comune. Chiedo a insegnanti e famiglie – conclude il primo cittadino – di mobilitarsi insieme all’Amministrazione comunale per raccogliere firme contro questa decisione sbagliata che cercheremo in ogni modo di bloccare».