«Siamo da 24 ore senza corrente, è inaccettabile. Non possiamo lavarci, abbiamo dovuto buttare tutta la roba dei congelatori e ci sono anziani al freddo». E’ lo sfogo di un residente di Morrovalle che, insieme ad altre famiglie della zona dei Colli Bellavista, da ieri è senza elettricità a causa dei danni provocati dal tempo. Le forti raffiche, che stanno continuando anche oggi ma con meno intensità, hanno provocato infatti anche diversi danni alla rete elettrica tra rami caduti sui cavi o pali divelti e numerosi black out.

In tutta la provincia al momento sono poco più di 200 le utenze ancora senza corrente. L’Enel, che ieri ha provveduto a riparare tutti i danni alla linea di media tensione, comunica di aver individuato tutti i guasti della linea di bassa tensione ed entro il pomeriggio dovrebbe riuscire ad intervenire dappertutto. L’azienda comunque invita i cittadini a chiamare il numero verde 803500 per segnalare le criticità.

Oltre a Morrovalle, diverse famiglie sono ancora senza corrente in molti comuni dalla costa all’entroterra, come per esempio Montelupone, Cingoli, Treia. Per ogni comune sono state segnalate una decina o massimo 20 utenze interrotte. A Morrovalle è intervenuto anche il sindaco Andrea Staffolani e la Protezione civile e si sta provvedendo a tamponare la situazione con dei generatori.

Intanto continuano anche gli interventi dei vigili del fuoco. Dalle 20 di ieri sera sono stati circa 130 quelli effettuati in tutte le Marche, il totale da inizio emergenza sale così a 610. Nel sud della regione la situazione sta tornando alla normalità mentre per le provincie di Pesaro Urbino e Ancona rimangono ancora diverse richieste da evadere. Anche nel Maceratese ci sono ancora diversi interventi in atto, ma soprattutto per i danni provocati ieri.

