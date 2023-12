di Laura Boccanera

Le forti raffiche di vento che nella mattinata hanno sferzato la provincia, lungo la costa hanno provocato danni e disagi soprattutto nelle zone di campagna. Decine le chiamate ai vigili del fuoco per strade interrotte a causa di rami o alberi caduti e pericolanti. Ed è stato proprio un abete che ha provocato un incidente questa mattina attorno alle 10.30 in contrada San Savino a Civitanova alta.

Qui stava passando il camioncino del Comune con a bordo due operai del Servizio reperibilità in azione proprio per fronteggiare i disagi dovuti al vento, quando il tronco dell’albero si è abbattuto sull’abitacolo. Salvi per miracolo i due occupanti. Uno di loro è rimasto però ferito ed è stato trasportato al pronto soccorso di Civitanova. Era cosciente al momento dei soccorsi e lamentava dolore alla gamba. Illeso il collega.

I vigili del fuoco hanno effettuato decine e decine di interventi, la maggior parte fra contrada Mornano, San Savino, Castelletta e controlli per tegole e coperture. Allo stesso modo è stata una mattinata impegnativa anche per la polizia municipale chiamata in soccorso per i rami e alberi caduti che impedivano il transito alle auto e bloccavano le strade. Poco prima delle 13 la municipale è intervenuta anche in via Adua per il crollo di un grosso ramo di un albero. Non si sono verificati però danni a cose o persone. In centro non si sono verificati danni, ma più che altro disagi, in particolare al mercato dove molti ambulanti hanno preferito smontare le bancarelle già attorno alle 11 a causa del forte vento che rischiava di provocare incidenti con le strutture mobili. La maggior parte è rimasta, ma hanno smontato le parti sospese per evitare l’effetto aquilone.