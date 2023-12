Danni ovunque per il vento, alberi e rami caduti sulle strade, cavi di corrente e telefonici divelti, cedimenti di grondaie, coperture di tetti, pannelli solari, e auto danneggiate. I vigili del fuoco sono stati impegnati da questa mattina in almeno una ottantina di interventi (un’altra 30ina nella notte). E ci sono un’altra cinquantina di richieste in attesa con i telefoni del centralino che continuano a squillare con ulteriori richieste di intervento.

Sono state chiamate al lavoro squadre aggiuntive per far fronte alla situazione generata dalle forti raffiche di vento che stanno causando problemi in tutta la provincia. Ovunque il vento ha fatto strage di rami e di alberi.

Ed è successo un po’ in tutti i comuni della provincia, quasi nessuno si è salvato dalla furia del vento. Diverse le piante e gli alberi caduti sulle strade, dalle statali alle provinciali con eccezione per la superstrada.

Si sono registrate anche interruzioni di corrente a causa di cavi che sono stati divelti. Poi ci sono coperture di tetti scoperchiate, grondaie e pannelli solari volati via, rami che hanno colpito auto. In mezzo a tutto questo dalle 15 di oggi si è sviluppato un incendio, forse anche quello legato al vento, a Morrovalle. Tra i problemi che ci sono stati un albero caduto allo stadio Della Vittoria di Macerata e una pianta che ha centrato un furgoncino del comune di Civitanova.

Sono diverse le strade provinciali su cui sono caduti alberi. Tra queste la Cingolana che a causa di cinque piante cadute è rimasta chiusa da mezzanotte alle 5 di questa mattina. Gli alberi sono poi stati rimossi dai vigili del fuoco. Il personale della Provincia è stato impegnato oltre che a Cingoli in diversi altri interventi. Come a Montefano, sulla provinciale numero 81 dove nelle vicinanze del casale “Il margherito” un cavo Telecom fibra ottica si è abbassato sulla carreggiata stradale determinando la chiusura al transito.

Un lavoro, quello del personale della Provincia, che è stato sottolineato dal vicepresidente dell’ente, Luca Buldorini che ha ringraziato i dipendenti «per essersi messi a completa disposizione, i vigili del fuoco, la Protezione civile, la Polizia locale e soprattutto alla Prefettura per la competenza e per la pronta collaborazione nel risolvere tutte le situazioni più complesse. Nonostante la situazione si stia normalizzando si raccomandano la massima attenzione e prudenza». Un invito che fa anche il sindaco di Treia, Franco Capponi, che ha verificato la situazione del maltempo nel suo comune. «Abbiamo svolto numerosi controlli su tutto il territorio – dice il sindaco -. La situazione è sotto controllo e non sono state evidenziate particolari criticità a parte la caduta di qualche albero e di qualche ramo pericolante sui quali si è già provvedendo a intervenire proprio per ristabilire la normalità. Ogni situazione continuerà ad essere monitorata».