Il vento scoperchia gli scavi archeologici di Santa Maria in Potenza. Interventi da questa mattina anche a Porto Recanati dove ad informare sullo stato dei disagi è il sindaco Andrea Michelini che assieme a Protezione civile e carabinieri ha pattugliato la città per fare un bilancio dei danni. I maggiori disagi nella mattinata quando la costa in generale è stata colpita da forti venti.

Molti gli alberi e parte del patrimonio arboree che è stato sferzato dalle raffiche e ha ceduto ai colpi del vento.

In più punti della città sono intervenuti vigili del fuoco e protezione civile. I danni maggiori alla tettoia della struttura degli scavi archeologici in zona Santa Maria in Potenza. Il vento ha scoperchiato la copertura: «le folate da ovest hanno divelto la tettoia che in parte è volata via arrivando quasi ad ostruire la carreggiata della contigua Statale 16» ha spiegato il sindaco Michelini avvisando la massima cautela agli automobilisti. Ma a volare sono state anche transenne, cartelloni volati via fino alla strada e poi prontamente rimossi sulla base delle segnalazioni. L’allerta arancione durerà fino alla mezzanotte di oggi.