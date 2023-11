E’ partito ieri sera dal teatro Rossini di Civitanova il tour “Duality + guest” del produttore e musicista Dardust. Uno spettacolo di musica elettronica, immagini, luci che ha elettrizzato il pubblico civitanovese.

Una festa per il ritorno a teatro dopo i mesi di chiusura causa lavori. E’ stato uno show da tutto esaurito, col pubblico in piedi ad applaudire le invenzioni sonore e d’effetto fra luci e videoproiezioni che il musicista ha pensato per il suo show. Ad accompagnarlo un altro compagno marchigiano, Saturnino che ha ulteriormente riscaldato l’atmosfera. «Siamo felici di poter riprendere le attività in questo importante palcoscenico con la data zero del tour di Dardust – le parole della presidente dei Teatri Maria Luce Centioni, in apertura di serata -. Dardust è un’artista capace di stupire e non poteva esserci uno spettacolo più significativo per dare il bentornato al teatro Rossini». Bentornato Rossini!, il format proseguirà mercoledì 6 e giovedì 7 dicembre, con l’atteso ritorno in città dei Momix, con Back to Momix in esclusiva regionale in collaborazione con Amat. Quindi, sabato 9 dicembre, è invece in programma il Gran galà di riapertura del Rossini, con l’ospite d’eccezione Giancarlo Giannini in uno spettacolo fra poesia e musica.

(foto Luigi Gasparroni)