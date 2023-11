A Civitanova Alta non si parla d’altro: l’abete arrivato in piazza per Natale e ribattezzato subito “Spelacchio” per via della sua chioma non proprio rigogliosa è stato al centro di uno scambio “social” fra Jiuswak Angeletti, residente a Civitanova Alta e il resto della comunità (leggi l’articolo). Angeletti aveva infatti criticato l’amministrazione per la scelta, sottolineando come per Civitanova porto si fosse speso oltre 100mila euro per luci e addobbi e nel borgo alto fosse arrivato un alberello disadorno. Ma Carassai difende “Spelacchio” ed è pronto a garantire che col tempo migliorerà: «Una polemica sterile frutto di una preoccupante superficialità e dell’innato disprezzo per chi amministra – dice Carassai – a differenza degli altri anni l’albero è stato acquistato tramite un vivaista locale nel Trentino. Durante il trasporto, come è ovvio, si è resa necessaria la legatura dei rami per evitare che gli stessi fuoriuscissero dal cassone dell’autocarro.

Stiamo parlando di un albero di circa 12 metri che ha raggiunto il centro storico da piazza Garibaldi, nello spazio sottostante Porta Marina, con cantieri in corso e ha dovuto attraversare via Oberdan, anche qui, con le conseguenti problematiche a causa dell’avvenuta installazione dei ponteggi necessari per l’esecuzione dei lavori da parte dei privati. E’ rimasto legato per due settimane – continua Carassai – e appena posizionato in piazza della Libertà i rami erano ancora legati. Pertanto, e mi sembra ridicolo doverlo precisare, è necessario attendere i tempi di assestamento trascorsi i quali l’effetto migliorerà sensibilmente. Per questo ritengo che scattare delle foto nella fase di posizionamento, come ha fatto il signor Angeletti per scatenare facili illazioni, sia alquanto scorretto e puerile».