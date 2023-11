di Laura Boccanera

Sfavillio di luci, installazioni, un albero vero (quello di Esine), uno in acciaio (la nuova scultura luminosa di piazza Conchiglia) e poi….Spelacchio a Civitanova Alta. Non è passato inosservato l’abete scelto per abbellire piazza della Libertà nel borgo alto, ma non è la sua chioma rigogliosa ad aver attirato l’attenzione bensì una certa povertà di fronde, tanto da renderlo paragonabile all’ormai famoso albero di Natale di Roma del 2017. Questo almeno secondo i residenti di Civitanova Alta.

A protestare è Juswak Angeletti che sottolinea la disparità di trattamento fra gli addobbi per Civitanova porto dove si sono spesi 103mila euro per le luci e l’albero disadorno di Civitanova Alta: «Nel nome dello sdegno e del disprezzo che si può avere per un paese, declassato a quartiere, con tutta probabilità da qualcuno che ancora amministra – ha scritto – questa volta vi siete superati per la bruttezza di questo albero, avete speso centinaia di migliaia di euro per il Natale e non avete trovato di meglio per Civitanova alta? Ma vi ricordate quando a Giulio Silenzi lo chiamavate l’uomo dei record? Bene, voi avete vinto su lui e su tutti i governi da 50 anni a sta parte, come gli amministratori più Spelacchio di sempre. Solo una parola, vergogna».

Una delusione per gli abitanti e per tutti coloro che visiteranno il borgo durante le festività, anche perché Civitanova Alta non sarà affatto priva di eventi durante il periodo natalizio: organizzato dalla proloco torna la casa di Babbo Natale nel chiostro di San Francesco. L’apertura è prevista l’8 dicembre e ci saranno renne, elfi, laboratori per bambini e giochi.

