di Laura Boccanera

Malori e difficoltà respiratorie all’interno del centro commerciale di via Pizzardeto, al confine fra Porto Recanati e Loreto. Due commesse soccorse e portate in ospedale per una sospetta inalazione di sostanze tossiche con prurito alla gola e pizzicore agli occhi. Sintomi lievi anche in molti clienti. All’origine probabilmente l’utilizzo di uno spray urticante.

E’ successo ieri nella struttura commerciale dove insistono i negozi Tigotà, Sapore di mare e altre catene commerciali. Le prime ad accusare sintomi di faringite e difficoltà respiratoria sono state due commesse, soccorse in ambulanza e condotte in ospedale dove le loro condizioni non si sono rivelate gravi e compatibili con l’inalazione di spray al peperoncino. Allo stesso modo anche alcuni clienti che si trovavano nei negozi hanno percepito fastidi, mal di gola e bruciori pur non essendo necessario l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Osimo che stanno portando avanti le indagini per ricostruire quanto accaduto. L’ipotesi più plausibile è quella di un incauto maneggio da parte di qualcuno di spray urticante in uno dei negozi della struttura commerciale. Tutti i locali infatti condividono lo stesso sistema di condizionatori e non è pertanto escluso che lo spray si sia diffuso in tutto il centro commerciale attraverso i condizionatori di aereazione. Le indagini sono in corso.