L’Istituto di istruzione superiore Einstein-Nebbia di Loreto è ormai da tempo esempio di didattica di altissimo livello, in cui laboratori all’avanguardia e un ambiente inclusivo convivono e consentono di coniugare passioni e sogni degli studenti con i loro concreti progetti di vita.

L’offerta formativa, altamente professionalizzante, di entrambe le anime della scuola – Istituto professionale per i servizi alberghieri e la ristorazione e Istituto tecnico-economico per il turismo – già si distingueva per la forte spinta all’internazionalizzazione degli apprendimenti realizzata grazie al ruolo di preminenza giocato dall’Istituto nell’ambito del progetto Erasmus+. Allo stesso tempo viene ulteriormente caratterizzata dall’offerta di certificazioni linguistiche in modo gratuito ai suoi iscritti, la collaborazione con l’Its Turismo Marche che arricchisce l’Istituto tecnico economico nella sua curvatura web marketing, l’attenzione minuziosa alla selezione dei propri partner per le esperienze di stage degli studenti, la massima attenzione ai bisogni di ciascuno studente.

L’arrivo dei fondi del Pnrr, in un ambiente già dinamico e in fermento, ha trovato terreno fertile per compiere un ulteriore passo verso una maggiore digitalizzazione. La sfida che ha intrapreso l’Istituto è stata quella di innovare ulteriormente la didattica tramite l’innovazione degli spazi e delle attrezzature per dare ai propri studenti competenze che non solo siano al passo con i tempi, ma li precorrano.

L’Einstein-Nebbia rinnova i propri ambienti non solo virtuali, come un rapido sguardo al sito web dell’Istituto mostra facilmente, ma anche fisici con un importante cambiamento di tipo logistico: le semplici aule diventano ambienti di apprendimento. La scuola è al lavoro per realizzare aule tematiche organizzate per assi culturali, scientifico/tecnologico e linguistico/storico/sociale. Queste nuove aule rispecchieranno, anche nella nuova disposizione dei banchi, il tipo di progettazione che la scuola mette in pratica da anni: una didattica incentrata sullo studente, una didattica laboratoriale non solo nelle discipline di tipo pratico ma anche in quelle più teoriche. Una didattica in cui gli studenti siano al centro dell’azione e siano in prima persona coinvolti nel procedere dei loro apprendimenti. In quest’ottica la personalizzazione è uno dei principi fondanti della comunità educante, tanto che ogni studente dell’Istituto, dal primo all’ultimo anno, ha un docente tutor. Tutte le attività sono incentrate su “unità di apprendimento” che vedono i docenti di diverse discipline collaborare per realizzare una didattica orientativa e percorsi interdisciplinari che crescano insieme agli studenti in un percorso di riflessione e metacognizione.

Nuovi spazi di lettura e postazioni di consultazione verranno realizzati all’interno della Biblioteca, nelle aule disciplinari e in diversi luoghi dell’Istituto. Grazie al prestito digitale, tramite notebook, sarà possibile accedere a riviste e testi da qualsiasi postazione per il reperimento dei dati, realizzando così una vera e propria biblioteca diffusa.

L’Einstein-Nebbia arricchisce inoltre la sua offerta formativa con un nuovo e innovativo laboratorio di enogastronomia per la produzione e trasformazione di prodotti a chilometro zero, costituito da un’unità outdoor e una indoor e progettato nel rispetto dei principi di un’etica circolare. Le studentesse e gli studenti saranno responsabili del seme da piantare, della cura delle piante, della trasformazione del prodotto e infine del riciclo di ciò che è in esubero.

L’organizzazione dello spazio esterno è tale da consentire di lavorare contemporaneamente in diversi ambienti di apprendimento. L’orto ad alta accessibilità, che per la sua conformazione, il ricorso ad alti cassoni e a una pavimentazione esterna, consente un facile accesso anche a persone con disabilità. Sono proprio le studentesse e gli studenti con bisogni educativi speciali a prendersi cura, insieme ai loro docenti, dei prodotti dell’orto con un’attività esperienziale che coinvolge tutti i sensi. Il secondo innovativo spazio realizzato è una serra idroponica; grazie a questa tecnica di coltivazione le piante crescono autonomamente e senza l’utilizzo di terreno. Le radici sono immerse in un flusso d’acqua costante e circolare, addizionata esclusivamente dei nutrienti necessari per farle crescere, avendo la certezza in questo modo di escludere qualsiasi tipo di agente inquinante, pesticidi e fertilizzanti.

Sono state realizzate inoltre tre “aule verdi”, spazi all’aperto dotati delle migliori tecnologie che consentiranno di realizzare lezioni come nelle tradizionali aule, ma in un ambiente naturale che favorisce l’apprendimento. Lo spazio esterno è stato inoltre dotato di una stazione meteorologica i cui dati verranno raccolti ed elaborati dagli studenti. In una società in cui il cambiamento climatico è uno degli argomenti più demandanti la nostra attenzione, l’Istituto ha pensato di “far toccare con mano” ai propri ragazzi quali siano le attuali condizioni metereologiche e come queste influenzino la coltivazione dei diversi prodotti. I dati raccolti da tale stazione consentiranno una programmazione delle attività outdoor e verranno anche digitalizzati e messi a disposizione della comunità scolastica e non solo. Le studentesse e gli studenti impareranno a leggere tali dati e a elaborarli.

C’è continuità però con gli spazi interni: sarà possibile infatti controllare mediante un apposito software le condizioni all’interno della serra come ad esempio la temperatura, il grado di umidità, il ph, l’apertura e la chiusura della finestre. Il controllo da remoto della serra consente anche un più facile accesso ai dati per le attività delle discipline scientifiche come scienze degli alimenti. I prodotti dell’orto e della serra, dai fiori edibili alle piante aromatiche, passando per legumi e verdure, troveranno nuova vita nei laboratori della scuola. Tutti gli indirizzi dell’Istituto Professionale Alberghiero – Servizi di Sala e Vendita, Accoglienza Turistica e Ospitalità alberghiera, Enogastronomia, Prodotti dolciari artigianali e industriali – beneficiano di questo nuovo tipo di attività. I giovani chef, pasticceri, sommelier, barman, operatori dell’accoglienza turistica e dell’ospitalità alberghiera si formano in un Istituto che mostra come sia possibile realizzare veramente un’unità di trasformazione a chilometro zero, o come in questo caso a “metro zero”. L’Einstein-Nebbia è una scuola in cui la sostenibilità non si insegna solamente, ma si mette anche in pratica.

Per conoscere l’offerta formativa dell’Istituto, le ultime novità e i progetti per l’anno corrente, il dirigente scolastico, Francesco Lucantoni, insieme ai docenti e agli studenti che già frequentano l’Istituto, invitano le studentesse e studenti che stanno per scegliere quale percorso di studi intraprendere al termine della scuola secondaria di primo grado, unitamente alle loro famiglie, alle giornate di Open day previste per il 3 e 17 dicembre 2023 e il 14 e 21 gennaio 2024 dalle 15 alle 19. Non sarà necessario prenotare, ma l’Istituto è a disposizione per chi volesse informazioni al numero telefonico 0717507611. Nel corso delle giornate di Open day, l’ufficio didattica garantirà il supporto necessario alle famiglie nelle procedure di iscrizione online al primo anno di corso.

(Articolo promoredazionale)