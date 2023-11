Un evento per conoscere cosa significano amore per lo sport e sana passione. Un’occasione offerta dalla Ginnastica Macerata, guidata da Arianna Ciucci, alle sue allieve e allievi, donne e uomini, ma anche a tutti coloro che desiderano incontrarsi, confrontarsi e conoscere metodi, approcci e tecniche finalizzate allo stare bene. Domani (sabato 25 novembre) e domenica la palestra ospiterà nel corso dell’intera giornata dieci conferenze gratuite con le professioniste del benessere. Si spazia dall’osteopatia alla pedagogia, dalla riflessologia allo yoga, orientamento, e altro ancora. «Sono due giornate di incontri – spiega Arianna Ciucci – per dare uno sguardo globale al nostro benessere fisico, mentale e dell’anima»