L’azienda dei Teatri è alla ricerca di un gestore del bar all’interno del Teatro Rossini di Civitanova. È stato inserito sul sito www.tdic.it l’avviso pubblico con il quale il Cda ha dato mandato per ricercare un operatore economico interessato all’affidamento del servizio di gestione dell’attività interna al teatro, oggetto nei mesi precedenti di lavori di rimozione dell’amianto dal tetto e di efficientamento energetico. L’Azienza ha così attivato una richiesta di preventivi per valutare l’offerta ritenuta maggiormente conveniente (non si tratta di una procedura di gara).

L’affidamento ha per oggetto la gestione del servizio bar caffetteria durante gli eventi e gli spettacoli che si svolgono nel corso della stagione teatrale e cinematografica, con il servizio che ha durata di tre anni a decorrere dalla stagione teatrale 2023/2024 (fatta salva la possibilità di recesso). Il servizio sarà remunerato esclusivamente con l’introito degli incassi in base ai prezzi offerti. Tutte le informazioni, il bando completo e la procedura per inviare un proprio preventivo sono sul sito dei Teatri: www.tdic.it