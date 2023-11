Dal palco di Zelig al Verde Caffè di Macerata. Cena con spettacolo sabato 25 novembre alle 21 nel locale del centro storico del capoluogo con Magico Alivernini.

«Immaginatevi una serata con graffiante cabarettista nei panni di un bizzarro prestigiatore oppure un folle illusionista nei panni di un comico raffinato, surreale e nonsense. Questo è Magico Alivernini – si legge nella nota degli organizzatori -. L’ironia, l’originalità e le battute a raffica assolutamente prive di volgarità, sono i fondamenti della sua comicità, mai banale, ricercata ma al contempo popolare, adatta a qualsiasi tipo di pubblico.

In carriera Alberto Alivernini ha partecipato al Maurizio Costanzo Show, Domenica In, Sereno Variabile e Buona Domenica, prende parte ad alcuni show della compagnia de Il Bagaglino, a “Made in Sud”, “Zelig Off” e “Masters of Magic”, maratona di magia in onda su Sky. In 30 anni di carriera ha calcato i più importanti palcoscenici italiani, tra cui il teatro Caio Melisso di Spoleto, durante il Festival dei Due Mondi, l’auditorium Parco della Musica di Roma e la prestigiosa manifestazione culturale Spoltore Ensemble. Prenotazioni 348707997.

