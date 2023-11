Modifiche alla circolazione delle Frecce e degli Intercity nel prossimo fine settimana per lavori di potenziamento infrastrutturale in corso sulla linea adriatica da parte di Ferrovie dello Stato.

Per quanto riguarda il tratto maceratese, sabato saranno cancellati il Frecciarossa 8815 (Venezia-Lecce), l’8828 (Lecce-Venezia), l’8809 (Milano-Lecce) e l’8824 (Lecce-Milano) nella tratta Pesaro-Pescara. Per quanto riguarda gli intercity, il 1545 (Milano-Lecce) di sabato e il 1546 (Lecce-Milano) di domenica saranno cancellati nel tratto tra Lecce e Bologna, il 603 (Bologna-Lecce) e 606 (Bari-Bologna) saranno cancellati nella tratta Pesaro-Civitanova Marche sia sabato che domenica, mentre il 607 (Milano-Lecce) e 610 (Lecce-Bologna) saranno cancellati nella tratta Pesaro-Civitanova Marche solo sabato. Il servizio sulle tali tratte soppresse sarà svolto con autobus sostitutivi. Gli intercity notte 752-755-758-765 (Milano-Lecce) e 754-757 (Torino-Lecce) nella notte tra sabato e domenica saranno invece deviati via Bologna-Firenze-Roma-Caserta-Foggia. Modificheranno gli orari e non saranno effettuate le fermate intermedie tra Bologna e Foggia.