Il teatro La Rondinella di Montefano inaugura sabato 25 novembre alle 21,15 la rassegna “Si fa per ridere – Stand Up Comedy a Teatro”, un’occasione unica per condividere momenti di intelligente allegria e distrazione dai tanti affanni quotidiani. La rassegna propone una serie di serate all’insegna della comicità, con la partecipazione di rinomati artisti della Stand Up Comedy, già noti per le loro performance in programmi televisivi come Colorado, Comedy Central e Zelig.

La serata inaugurale di sabato 25 novembre vedrà la presenza di Daniele Fabbri con il suo spettacolo “Verità Scomode”. Sceneggiatore e fumettista di fama, comico dalla grande abilità mimica e performativa sulla scena, dall’umorismo poliedrico, spazia senza distinzione tra black humor, comicità pop e satira demenziale. La sua presenza sul palco del teatro promette uno spettacolo avvincente, caratterizzato da battute raffinate e da un’innata espressività giullaresca. Info e prenotazioni: tel. 3384873545 dopo le 17 o tramite Whatsapp.