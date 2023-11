di Luca Patrassi

Un colpo di scena dietro l’altro. Ieri il rettore di Unimc ha presentato al Senato accademico la proposta di assunzione di Domenico Panetta come direttore generale dal prossimo primo gennaio 2024, oggi arriva la notizia delle dimissioni del prorettore con delega per la ricerca e per i processi di valutazione Claudio Socci. Per domani infine è stato convocato il Consiglio di amministrazione che dovrà votare la delibera di assunzione di Domenico Panetta, attuale dirigente delle Risorse umane dell’ateneo di Bergamo, in precedenza funzionario dell’ateneo di Brescia.

A distanza di poche ore dall’anticipazione del nome di Panetta come prossimo Dg dell’ateneo del capoluogo (leggi l’articolo), arriva appunto la notizia delle dimissioni del prof Claudio Socci, docente del dipartimento di Economia e personaggio di riferimento nella squadra di governo scelta da McCourt. Dimissioni immediate e irrevocabili quelle che fonti autorevoli riferiscono essere state presentate appunto oggi dal prof Socci, nessun riferimento però alle motivazioni. Nella lettera non si fa cenno alcuno alle motivazioni.

Lettera che è arrivata poco dopo l’annuncio del nuovo direttore generale, ma appunto il prof Socci non ha motivato in alcun modo le dimissioni da prorettore che aveva la delega per la ricerca e per i processi di valutazione. Non è dato sapere se la seconda scossa sia stata causata dalla prima, in ogni caso cronologicamente arriva poco dopo. Domani la nomina di Panetta dovrà essere approvata dal Consiglio di amministrazione, passaggio più che altro formale visto che non è pensabile una bocciatura della proposta scaturita dalla commissione esaminatrice.

Nella sezione Amministrazione trasparente di Unimc, relativamente alla selezione del dirigente in questione, finora l’unica traccia che si trova è quella legata alla commissione esaminatrice della quale faceva parte un terzetto composto dal rettore di Unimc John Mc Court, dall’ex rettore di Parma (alla guida dell’Ateneo fino a poche settimane fa) e vicepresidente della Crui Paolo Andrei e da Enrico Periti, segretario generale della Normale di Pisa, già presidente Codau (l’associazione dei direttori delle Università) e direttore dell’università di Brescia. Forte di una tradizione secolare, Unimc va avanti. Il rettore John McCourt ha ancora un lungo percorso da compiere e non appare così interessato alle squadre che si formano e si disfano al suo fianco, anche se le dimissioni del prorettore meriterebbero almeno una motivazione ufficiale, anche di quelle classiche “personali”.