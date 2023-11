Due mesi fa la Cna Macerata chiese un’interpretazione più ampia del credito d’imposta destinato agli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese. «L’Agenzia delle Entrate, infatti – spiega l’associazione – stava mettendo in discussione parte delle somme agevolate, applicando confini assai ristretti nella definizione degli investimenti. Questa dualità interpretativa diede luogo a non pochi problemi per chi aveva fatto conto su queste risorse; buona parte delle criticità risultano ad oggi ancora irrisolte, nonostante l’intervento del Ministro allo sviluppo economico Adolfo Urso. La nuova normativa tiene conto di tutti i problemi interpretativi emersi in passato e propone una maxi deduzione al 110%».

Cna Macerata propone quindi un incontro su questi temi insieme ad esperti del settore. Il direttore Cna Macerata Massimiliano Moriconi estende l’invito a tutti gli imprenditori interessati: «L’innovazione tecnologica è una delle principali leve per la crescita e la competitività delle imprese ed il nuovo Patent Box rappresenta un’opportunità fondamentale per le aziende che investono in ricerca e sviluppo, brevetti, modelli e software». L’iniziativa, organizzata dall’Associazione di categoria maceratese in collaborazione con lo Studio Giambrocono, la società Ayming Italia e il confidi regionale Uni.Co., è gratuita e aperta a tutti. «Potremmo ascoltare dai relatori che siamo riusciti a coinvolgere – sottolinea Moriconi – cos’è il nuovo Patent Box e come funziona la maxi-deduzione del 110%, come tutelare brevetti, modelli e software, come recuperare gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese e quali sono i migliori bandi per finanziare gli investimenti». L’appuntamento è per tutti domani alle 18,15 nella sede Cna di Civitanova in via Einaudi n.436, vicino al casello della A14. Nel pomeriggio di lavoro è previsto sia un momento illustrativo di gruppo che incontri individuali per valutare le singole situazioni. Tutte le informazioni sono sul sito internet Cna Macerata www.mc.cna.it.