L’appeal dei fuoriclasse biancorossi e il tocco magico di estrosi artisti racchiudono l’essenza di una nuova partnership nella casa dei vicecampioni d’Italia. A.S. Volley Lube e Cuk Studio di Civitanova hanno stretto un accordo annuale di collaborazione che esalterà reciprocamente i due brand, finora in viaggio su binari paralleli, con la medesima voglia di competere ai massimi livelli e con la capacità di porre in evidenza il territorio regionale in tutta Italia e oltre i confini nazionali.

Specializzata nella produzione di format per il settore della moda e nel panorama musicale, l’azienda fondata a Civitanova dal videomaker Daniele Cuk Graziani e dal fotografo Andrea Rotili, unici due professionisti marchigiani certificati Leica al lavoro nello stesso studio, ha dato vita a una nutrita squadra di giovani talenti. Uno staff affidabile, con ruoli ben definiti, capace di fabbricare sogni, strizzare l’occhio al mercato e attirare l’attenzione di importanti realtà italiane confezionando “su misura” campagne pubblicitarie, video accattivanti e servizi fotografici creativi di assoluta qualità.

Secondo lo stesso principio e grazie alla guida di uno staff tecnico collaudato, i veterani e i giovani talenti schierati in campo dal Club cuciniero danno lustro alle Marche portando avanti la filosofia identitaria del Gruppo Lube nel mondo e lottando a testa alta nei palazzetti più prestigiosi, con coraggio, lealtà e concretezza, per inseguire obiettivi ambiziosi e arricchire una bacheca che annovera ben 25 titoli: 7 Scudetti, 2 Champions League, 1 Mondiale per Club, 7 Coppe Italia, 3 Coppe CEV, 1 Challenge Cup e 4 Supercoppe.

«Ammiriamo la Lube- ha dichiarato Daniele Cuk Graziani – sia per i risultati che per la vetrina offerta al territorio. Per Cuk Studio è un vanto mettere le competenze professionali al servizio di un Club che rappresenta Civitanova e gareggia con onore ai massimi livelli in uno sport genuino».

La pensa così anche Andrea Rotili: «La collaborazione con la Lube aumenta in ‘alto’ il valore del Cuk Studio e sancisce ancora di più il legame con il nostro territorio. Ci permette di entrare in un contesto nel quale mettiamo in gioco le nostre capacità creative e professionali a disposizione di un dream team».

Soddisfazione in “campo” Lube Volley espressa dal dg Beppe Cormio:«Cercavamo un partner innovativo per l’immagine del Club, in particolare per valorizzare il merchandising. Ho riscontrato le tendenze più moderne nei lavori del Cuk Studio. Rompendo decisamente con la tradizione, abbiamo scelto di andare incontro a quella che oggi è la moda più amata tra i giovani consumatori del nostro prodotto».

(Articolo promoredazionale)