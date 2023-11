Sale su di un’auto in sosta dopo aver forzato lo sportello e ruba 12 euro e 40 centesimi dal vano portaoggetti: arrestato. E’ successo nelle prime ore di questa mattina a Civitanova. Alle 4,55 due militari del Norm dei carabinieri della Compagnia di Civitanova stavano di pattuglia quando sono passati in via Vela e hanno notato una Mercedes che aveva lo sportello anteriore destro aperto. I carabinieri si sono fermati per controllare e hanno visto che in auto c’era qualcuno che frugava. Quel qualcuno, hanno poi accertato, non era il proprietario dell’auto, ma un algerino di 34 anni, Ichem Bouziane. Irregolare in Italia, con quattro alias, l’uomo quando ha visto i militari è sceso cercando di allontanarsi ma è stato fermato. I carabinieri hanno chiamato il proprietario dell’auto. L’uomo ha fatto denuncia per furto. Non solo era stata forzata la serratura ma i 12,40 euro che aveva nel vano portaoggetti erano spariti. I carabinieri, con i tagli indicati dal proprietario, li hanno trovati addosso a Bouziane. L’uomo è stato arrestato. Questa mattina si è svolta la convalida al tribunale di Macerata davanti al giudice Domenico Potetti. Il 34enne, assistito dall’avvocato Alessandro Paciaroni avrebbe cercato di giustificarsi dicendo che voleva solo dormirci sull’auto. Alla fine accusa (pm Francesca D’Arienzo) e difesa hanno patteggiato un anno, pena sospesa.

(Gian. Gin.)