Riprendono al Villaggio San Michele Arcangelo a Corridonia gli incontri della Pars inseriti nel più ampio programma Il Circolo del Villaggio. Il prossimo appuntamento è per domenica 19 novembre, con l’evento “La regola dell’amore. Un cammino per famiglie nell’epoca dell’incertezza”.

Questo è infatti il titolo del libro pubblicato da San Paolo Edizioni lo scorso luglio, e che sarà presentato proprio il 19 alla presenza di Gianluca Attanasio, uno degli autori insieme a Lidia Catalano e Ilaria Giudici. Nato a Milano nel 1968, Attanasio si è laureato in filosofia all’Università Cattolica del Sacro Cuore, sempre a Milano. Nel 1991 è entrato nel seminario della Fraternità San Carlo a Roma, dove è stato ordinato sacerdote nel 1995. Da allora ha ricoperto vari incarichi nella casa-madre della Fraternità e dal 2012 ha aperto una nuova missione della Fraternità nel quartiere Sanità a Napoli. Da qualche anno si è stabilito a Torino.

«L’amore di Dio, l’amore in famiglia, l’amore alla comunità e al mondo – si legge in una nota – sono i tre pilastri di un percorso che alcune coppie insieme ai sacerdoti della Fraternità San Carlo hanno sperimentato per offrirlo a tutte le famiglie che in questi tempi di incertezza si domandano come declinare le proprie giornate, tra lavoro e cura dei figli, con uno sguardo di senso e di sequela a Cristo. Spesso presente in note trasmissioni radiofoniche, Gianluca Attanasio ha infatti incontrato e accompagnato numerosi gruppi di famiglie in percorsi di approfondimento sul rapporto tra genitori e figli. La regola dell’amore è un libro che si presenta come una sorta di guida, uno strumento molto utile per tutti i genitori. Una regola dell’amore, fatta di consigli e spunti di riflessione, suggerimenti pratici e vitali che non si esauriscono nella teoria, perché la seconda parte del volume contiene tredici storie di famiglie, in Italia e in diverse parti del mondo, che con creatività hanno trovato una strada per vivere e affrontare le sfide quotidiane alla luce della fede. Un libro prezioso da leggere e da vivere».

Alle 10.30 si svolgerà la messa nella Chiesetta di Santa Maria del Cigliano, e alle 11.30 ci sarà l’incontro di presentazione del libro. Alle 13 il pranzo con lasagnetta ai carciofi e guanciale, arista alle mele con patate al forno, crostata agli agrumi bio, caffè.

La partecipazione all’evento ha un costo di 20 euro (bambini sotto i 12 anni 12 euro). È richiesta la prenotazione chiamando il 3209184170 entro il 16 novembre.