Torna l’appuntamento con le offerte di lavoro dalla provincia.

L’Agenzia Generali, Galleria del Commercio Macerata, ha l’esigenza di inserire all’interno del team consulenti vendita ( Junior alla prima esperienza e/o con pregressa esperienza vendite in ambito bancario e finanziario) che riescano a perseguire gli obiettivi commerciali condivisi con la compagnia.

Il candidato ideale possiede le seguenti Soft Skills:

• alta motivazione

• capacità di contrattazione ed orientamento agli obiettivi

• forte determinazione

• capacità di problem solving

• curiosità, grinta e dinamismo

Trattamento economico:

Fisso mensile (fino a 1000 euro + provvigioni al raggiungimento degli obiettivi) Corso Formazione Ivass e iscrizione all’albo intermediari assicurativi Formazione continua su Soft e Hard skills

Sede di Lavoro: Macerata (sede), San Severino Marche

Contatti per la selezione: inviare cv all’indirizzo: [email protected] Riferimento Michela tel. 347 5172011

***

Confindustria Macerata ricerca per azienda che opera nel settore dell’edilizia e realizza impianti di produzione di energia rinnovabile un/a impiegato/a amministrativo/a (cod. annuncio Conf 434). La risorsa si occuperà della contabilità generale, delle registrazioni in prima nota e delle fatture acquisti. Requisiti richiesi: diploma di Istituto Tecnico ad indirizzo commerciale-amministrativo; esperienza, anche minima, nel ruolo. Sede di lavoro: provincia di Macerata.

Inviare il CV, con espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla normativa vigente (Reg. UE 2016/679, specificando il codice dell’ annuncio, al link : https://www.confindustriamacerata.it/servizi-associativi/megamenu-services/sportello-lavoro.html (Assindustria Servizi srl soggetto accreditato con decreto Regione Marche n. 235/SIM del 30/06/2016). Informativa art. 13 GDPR (bit.ly/36LHSAY)

***

Di seguito le offerte del Centro per l’impiego di Tolentino

Azienda settore legno cerca un addetto all’allestimento negozi disponibile a trasferte settimanali e un addetto all’utilizzo del pantografo con esperienza. Sede di lavoro: San Severino. Rif.: 12856

Azienda settore autotrasporti cerca un addetto alle consegne con patente B. Sede di lavoro: San Ginesio. Rif.: 12855

Allevamento cerca un’addetta alla produzione part time. Sede di lavoro: Matelica. Rif.: 12854

Cooperativa cerca un/a addetto/a all’accoglienza e alla vigilanza ambientale. Richiesta disponibilità nei fine settimana e festivi. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 12853

Panificio cerca un fornaio con esperienza o un apprendista, orari di lavoro notturni. Sede di lavoro: Castelraimondo. Rif.: 12852

Azienda settore meccanico cerca: un Team Leader con esperienza nell’organizzazione linee produttive di imprese del settore Meccanico/Meccatronico (Rif.: 12849); un Progettista HW e FW in possesso di laurea Stem, esperienza nella progettazione meccanica e programmazione C/C++ (Rif.: 12850); un Junior Marketing Assistant con laurea e/o specializzazione in Marketing e Comunicazione (Rif.: 12851). Sede di lavoro: prov. Macerata

Ristorante cerca un/a aiuto cuoco/a. sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 12848

Impresa edile cerca addetti alla rottamazione di edifici. Sede di lavoro: zona Tolentino. Rif.: 12847

Agriturismo cerca un/a cameriere di sala. Sede di lavoro: Colmurano. Rif.: 12846

Azienda settore turistico cerca un/a ragioniere/a esperto/a. sede di lavoro: San Severino Marche. Rif.: 12845

Struttura settore ristorazione cerca un pizzaiolo e un/a barista entrambi con almeno una minima esperienza nei ruoli. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 12844

Impresa edile cerca un autista con patente C e muratori. Sede di lavoro: Camerino e cantieri vari. Rif.: 12843

Azienda settore metalmeccanico cerca tornitori/fresatori esperti e/o apprendisti in possesso di un diploma di perito/tecnico meccanico. Sede di lavoro: Colmurano. Rif.: 12842

Bar cerca un/a barista part time con almeno una minima esperienza nel ruolo. Sede di lavoro: Macerata. Rif.: 12840

Gli interessati alle offerte di lavoro del Centro per l’Impiego di Tolentino possono presentarsi di persona dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 in viale della Repubblica n. 10 oppure inviare il curriculum vitae all’e-mail: centroimpiegotolentino.ido@ regione.marche.it (inserire codice offerta e autorizzazione al trattamento dati). Per approfondimenti: 0733.954225-09 (dal lunedì al venerdì: dalle 9 alle 13. Il martedì e il giovedì: dalle 15 alle 17).