di Laura Boccanera

Le voci festose dei bambini sono tornate a popolare il parco Norma Cossetto. Inaugurato oggi pomeriggio dopo un anno e mezzo dall’inizio dei lavori il rinnovato spazio verde denominato “Parco delle altalene”. Un restyling progettato dall’architetto Silvia Lupini che ha realizzato un camminamento esterno che si affaccia su altalene di design: sono 11 in totale le altalene, di cui due doppie, una inclusiva per i bambini con disabilità e le altre per tutte le età. La collinetta di terra su cui si affacciava lo scivolo è stata mantenuta e al suo posto realizzata una collina di gomma colata con tappetino anti abrasione.

Nel pomeriggio il sindaco Fabrizio Ciarapica e l’assessore ai lavori pubblici Ermanno Carassai hanno tagliato il nastro al parco, benedetto poi da don Mario Colabianchi. Non è mancato chi ha sottolineato alcuni aspetti da migliorare, ad esempio le panchine, esteticamente belle, ma assai poco ergonomiche, o chi ha ricordato gli alberi tagliati (ne sono stati eliminati almeno una decina) che facevano una bella ombra nelle giornate più assolate. «Lo inauguriamo con un anno di ritardo e non intendiamo nasconderci e ci prendiamo le nostre responsabilità – ha detto il sindaco Ciarapica – ma ci siamo imbattuti in un momento particolare con aumenti delle materie prime e abbiamo dovuto fare una variante in corso d’opera e recuperare altre risorse. Poi ci siamo trovati ad affrontare la cessione del ramo di azienda che ha portato a ritardi amministrativi su cui abbiamo potuto fare poco. E’ solo grazie all’assessore Ermanno Carassai e all’ufficio tecnico che sono stati un pungolo continuo se siamo riusciti a far concludere i lavori. E’ un luogo che abbiamo restituito alla città rendendolo più accogliente, bello e ospitale. E’ un giardino tematico dedicato alle altalene ed è anche il primo parco giochi inclusivo della città. Abbiamo posizionato infatti due altalene inclusive per dare a chiunque la possibilità di giocare ed entro la fine dell’amministrazione il nostro obiettivo è rendere inclusivo ogni parco».

«E’ un’opera importante per la città – ha aggiunto l’assessore Ermanno Carassai – ci siamo prefissati di riqualificare tutti gli spazi verdi del lungomare sud e continueremo col Varco al mare. Qui grazie al progetto redatto dall’architetto Silvia Lupini abbiamo smantellato la pavimentazione che c’era prima, creato un camminamento e rinnovato l’illuminazione e creato anche una mini pista di atletica. Il camminamento poi si ripeterà negli altri parchi per creare un filo unico stilisticamente».

La realizzazione del parco ha un iter travagliato che ha portato i costi a lievitare fino a 380mila euro dai 200mila previsti come ricorda Dimitri Papiri: «è un lavoro che nasce nel 2021 al costo di 200mila euro e in un mese aumenta di 150mila, viene modificato e appaltato a 350mila, ma la ditta chiede un aumento e si arriva a 380mila. Un lavoro che avrebbe dovuto durare 80 giorni, ma finisce quasi oggi con un anno di ritardo». Polemico sull’iter amministrativo dei lavori anche il capogruppo del Pd Francesco Micucci: «Solo una cosa doveva dire il sindaco Ciarapica ai civitanovesi sul fine-lavori del parco Norma Cossetto: chiedere scusa. Un parco che è il simbolo dell’incapacità del Comune. Ciarapica infatti ha chiuso nel giugno del 2022, prima delle elezioni, assicurando che i lavori sarebbero stati ultimati in appena 80 giorni, Invece sono durati un anno e quattro mesi e ai civitanovesi questo intervento è costato la bella cifra di 380mila euro».

Ma non è solo l’iter del parco ad aver acceso la discussione: tra i presenti infatti in molti sono rimasti perplessi per il restyling che ha sicuramente abbellito e ammodernato i giochi e l’aspetto rendendolo più ordinato, ma molti genitori hanno sottolineato ad esempio le poche panchine presenti, l’assenza degli alberi che prima ombreggiavano l’area permettendo d’estate anche nelle ore pomeridiane di frequentarlo e la “monotematicità” dei giochi, solo altalene che non incentivano il gioco collettivo fra i bimbi e la condivisione.