Legionella dall’impianto idraulico di un affittacamere di Porto Recanati, il Comune stabilisce l’indisponibilità della struttura fino alla completa disinfestazione. Il provvedimento del Comune è scattato dopo la nota dell’azienda sanitaria che aveva effettuato un prelievo dall’acqua proveniente dalla camera della struttura ricettiva. Qui infatti a metà ottobre aveva soggiornato una persona che è stata poi ricoverata in ospedale e dagli accertamenti è risultato positivo al batterio della legionella pneumophila. Dal verbale dell’Ast la contaminazione di legionella con carica microbica elevata è risultata essere presente nell’impianto idrico sanitario di tre camere dell’affittacamere portorecanatese.

Il batterio era presente in tutti i campioni di acqua prelevati per cui da qui la trasmissione degli atti al Comune per l’ordinanza di chiusura temporanea del complesso ai fini della disinfestazione. Il privato dovrà anche sostituire giunti, filtri dei rubinetti, soffioni e tubi flessibili usurati alle docce e altro elemento. Al termine delle operazioni verrà effettuato un altro controllo. Il rischio per la salute pubblica ha però costretto anche alla chiusura temporanea di tutta la struttura. Le legionelle sono presenti negli ambienti acquatici naturali e artificiali, da questi ambienti raggiungono quelli artificiali, come condotte cittadine e impianti idrici degli edifici, serbatoi, tubature, fontane e piscine, che possono agire come amplificatori e disseminatori del microrganismo, creando una potenziale situazione di rischio per la salute umana. Si manifesta, nelle forme acutem come una polmonite.

(Redazione Cm)