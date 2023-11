In giro con la bici, doveva stare ai domiciliari: arrestato un 32enne. Il giovane è stato fermato dalla polizia nel pomeriggio di ieri. Gli agenti mentre passavano in via Abruzzo lo hanno visto passare con la bici. Sapevano che avrebbe dovuto trovarsi agli arresti domiciliari (per una vicenda di maltrattamenti in famiglia) e lo hanno fermato. E in effetti il 32enne si era allontanato dalla casa dove doveva stare agli arresti domiciliari. Il giovane è stato arrestato per evasione e riportato ai domiciliari. Domani la convalida al tribunale di Macerata. Sempre ieri la polizia, questa volta a Macerata, ha arrestato un 54enne che era uscito dal carcere un paio di giorni prima e avrebbe dovuto andare agli arresti domiciliari a San Ginesio. L’uomo, di Ascoli, era però stato trovato su di un treno senza biglietto e per questo motivo sono stati chiamati i poliziotti che, alla stazione di Macerata, hanno controllato l’uomo per poi arrestarlo per l’evasione.