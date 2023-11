di Gianluca Ginella

In treno senza biglietto, finisce in carcere perché risultato evaso dai domiciliari. È successo a Macerata. L’uomo, Matteo Rutigliano, di Ascoli, 54 anni, era uscito dal carcere del capoluogo piceno il pomeriggio del 6 novembre e doveva andare ai domiciliari (il giudice ha sostituito la misura cautelare).

L’uomo doveva andare a San Ginesio, invece ieri mattina è stato trovato alla stazione di Macerata dagli agenti della questura che sono giunti alla stazione dopo che era stata segnalata la presenza di un uomo che stava a bordo di un treno proveniente da Civitanova e non aveva il biglietto.

E’ stato lo stesso Rutigliano, assistito dall’avvocato Mirela Mulaj, a dire agli agenti che era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. L’uomo è stato arrestato per evasione. Oggi si è svolta la convalida dell’arresto davanti al giudice Andrea Belli. Il 54enne ha spiegato che non si aspettava di essere scarcerato e così ha avuto difficoltà ad arrivare a San Ginesio. La sera del 6 novembre l’avrebbe trascorsa ad Ascoli, poi il giorno successivo aveva cercato di raggiungere San Ginesio, avrebbe anche sbagliato treno finendo ad Ancona. L’uomo ha raccontato le varie difficoltà per raggiungere San Ginesio spiegando così che non era sua volontà evadere dai domiciliari. Il giudice ha convalidato l’arresto ma non ha disposto nessuna misura. Rimane quella dei domiciliari che già c’era. L’accusa era sostenuta dal pm Raffaela Zuccarini.





