di Luca Patrassi (Foto di Fabio Falcioni)

Cittadina del mondo e dei suoi diritti, ma anche ben attenta a sottolineare le emozioni e ad esortare gli studenti di Unimc all’impegno e alla formazione. E’ stata una mattinata, quella di oggi, dedicata sì alla re-inaugurazione della Loggia del Grano di via Don Minzoni, sede attuale di Unimc e del dipartimento di Scienze Politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali, ma nel segno (in-segno per rimanere alla brillante relazione poi svolta dal docente Angelo Ventrone) della presidente della Corte costituzionale, Silvana Sciarra.

La presidente ha partecipato al taglio del nastro, ascoltato i vari interventi e ha tenuto infine la sua lezione, la sua lectio magistralis nella loggia del palazzo recuperato grazie ai fondi (5.5 milioni di euro della ricostruzione post sisma.

La presidente Sciarra ha ricordato di essere al suo terzo appuntamento in città, precedenti – sempre con Unimc – con l’inaugurazione dell’Anno accademico che vide la presenza della giudice costituzionale Usa Sotomayor e con le giornate gentiliane, ha aggiunto il suo apprezzamento per gli studi giuridici maceratesi e per il livello degli studenti che ha avuto ospiti quando hanno seguito una giornata di lavori della Corte, ha sottolineato l’amicizia e la stima che la legano a due prof di Unimc, Benedetta Barbisan e Raffaella Niro, la seconda sua assistente alla Corte Costituzionale. Poi il ruolo della Corte e l’attività svolta sotto la sua presidenza che volge al termine: la prof emerita dell’Università di Firenze, Silvana Sciarra, ha toccato i temi del rapporto della Corte in relazione alle norme sovranazionali e al diritto dei singoli cittadini, ha approfondito il tema della tutela dell’ambiente, quello dell’equità intergenerazionale, il rapporto con le altre Corti, rilevato come la Corte Costituzionale sia anche «un laboratorio creativo dove si svolgono attività con rigore e con coerenza, attività corroborate dal lavoro collegiale».

Ancora: «La Corte costituzionale si occupa anche di quelle persone che hanno sbagliato e sono sottoposte a una pena, ma è importante evidenziare che questa Corte costituzionale italiana aperta al mondo non dimentica la persona che è il filo conduttore della carta costituzionale, è un metodo, una consuetudine. Abbiamo bisogno di una costituzione flessibile, aperta ai mutamenti, ma la nostra Costituzione deve essere esclusiva anche attraverso i diritti ineluttabili di quanti si muovono ai margini della società perchè troppo spesso sono privati delle opportunità di crescere».

Una presenza di prestigio, quella della presidente della Corte costituzionale Silvana Sciarra, come sottolineato negli interventi di apertura del rettore John Francis Mc Court e dal direttore del Dipartimento di Scienze politiche Angelo Ventrone. La Loggia del Grano ospita la sede di Unimc che si occupa di relazioni internazionali e di apertura al mondo con relativi confronti, a testa vocazione “devono” aver pensato i suoi costruttori sul finire dell’Ottocento dotandola di contenuti e di panorami che aprono orizzonti umani e geografici rivolti all’Infinito.

A portare il saluto degli studenti è stata Aya Hai che ha infine donato un mazzo di fiori alla presidente Sciarra. In tanti hanno partecipato alla festa di questa mattina, tra le autorità il sindaco Sandro Parcaroli, il prefetto Flavio Ferdiani, i dirigenti degli uffici giudiziari, la senatrice Elena Leonardi, ovviamente c’erano gli ex rettori Francesco Adornato e Luigi Lacchè, la consigliera regionale Anna Menghi.

Ha osservato il rettore di Unimc McCourt nel suo intervento: «In uno scenario di guerra, di terrorismo, di crisi climatica, di evidente debolezza degli organismi internazionali mai, come in questo momento, abbiamo avuto più bisogno del contributo delle scienze raccolte in questo dipartimento di Scienze politiche, della Comunicazione e delle Relazioni Internazionali. Immaginare soluzioni degne delle difficoltà che vediamo intorno a noi oggi è un compito difficile ma necessario e affascinante. I corsi di studio impartiti in questo Dipartimento possono giocare un ruolo importante in questa sfida. Siamo, come educatori chiamati ad agire per formare i nostri iscritti, per farli diventare cittadini autonomi, pensanti, capaci, colti e critici. Alcuni di loro magari assumeranno ruoli di leadership in Italia in Europa. La pluralità di saperi presente in questo Dipartimento offre a voi studenti un insieme di competenze abilitanti per affrontare il mondo attuale, con tutti i suoi limiti e tutte le sue potenzialità, e per comprendere la sua necessaria complessità. Abbiamo bisogno di una leadership pronta a misurarsi con le attuali complessità».

L’analisi di Angelo Ventrone: «Non è soltanto una sede di lavoro, è soprattutto spazio di incontro e di dialogo, uno spazio dove ci si confronta e ci si misura, si costruisce il futuro, un luogo dove tutti hanno qualcosa da insegnare e da imparare. Il Dipartimento di Scienze Politiche vuol essere una comunità, il luogo cioè dove ognuno svolge la propria funzione insieme agli altri, munus in latino ha anche il significato di dono, offerta. Qui c’è anche una piazza coperta, il loggiato, tutto ci rammenta che il mondo attorno a noi ha una dimensione individuale e collettiva». I dati tecnici del restauro del palazzo di Unimc di via don Minzoni sono stati dati dal dirigente tecnico Francesco Ascenzi: «il lavoro si inserisce nel quadro di interventi sostenibili che interessano diverse sedi per un finanziamento complessivo di ottanta milioni di euro.

La Loggia del grano è di Unimc dal 1973, il restauro è nato nel 1998 grazie alla collaborazione della Regione Marche e ai suoi dirigenti che incontrammo con l’allora rettore Francesco Adornato. L’obiettivo era quello di innalzare i livelli di sicurezza degli edifici, abbiamo colto l’occasione per realizzare altri servizi. L’investimento per la Loggia del grano è stato di 5.5 milioni di euro: gli interventi che sono stati realizzati sono stati di riqualificazione dell’edificio concentrando le aule. L’edificio ospita ottocento persone: 532 posti nelle aule, 72 postazioni nelle biblioteche, ci sono poi gli uffici per il personale amministrativo e per i docenti. L’intervento si è svolto in quattro anni». Giusto per la cronaca, c’è stato da parte di alcuni giornalisti il tentativo di avere dalla presidente Sciarra un commento sulla riforma del premierato, ma appunto si è trattato di un tentativo che andava fatto, giusto per togliersi lo scapolo di una eventuale risposta diversa da quella avuta (« su questo non dico nulla»).