di Monia Orazi

Mattinata di tempesta nell’entroterra, con raffiche di vento di circa 90 chilometri orari nella zona di Camerino, Visso e Fiastra, 75 chilometri orari a San Severino e Tolentino, accompagnati da rovesci di pioggia, ed è strage di alberi. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per la rimozione di alberi e grossi rami caduti sotto la furia del vento.

Una decina le piante cadute solo nel circondario tra Camerino e Castelraimondo, nelle zone di Raggiano e San Paolo a Camerino, intervento in via Tiepolo in centro storico a Camerino per la caduta di materiali. Problemi anche lungo la strada per Gagliole, nella zona di Crispiero a Castelraimondo. Albero pericolante anche lungo la provinciale che da Caldarola conduce a Camporotondo, albero pericolante anche in via San Giuseppe a Cingoli. Problemi anche a Piani d’Ete, a Mogliano, a Corridonia, Cessapalombo.



A Macerata pure il vento ha provocato la caduta di piante e rami: interventi dei vigili del fuoco si sono registrati in zona Santa Croce, in via Sforza e A Sforzacosta. In totale sin qui sono 26 gli interventi svolti da parte dei vigili del fuoco tra quelli conclusi, quelli in corso e quelli in attesa.



La Protezione civile delle Marche ieri ha diramato una allerta arancione per il vento per tutta la giornata di oggi. Il vento forte era previsto in tutte le Marche, con maggiore intensità nelle zone interne. Vento forte cominciato (anzi ricominciato visto che pure nei giorni scorsi ha fatto danni in provincia di Macerata con alberi e rami caduti) dal tardo pomeriggio di ieri. Vento che non risparmia oggi nessuna città del Maceratese.