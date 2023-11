Malore mentre è in bici sul molo, soccorso un anziano. Intervento questa mattina poco prima delle 12 sul molo foraneo del porto di Civitanova quando un uomo che stava passeggiando in bicicletta, in prossimità del molo rosso è caduto finendo a terra.

L’uomo è stato soccorso dapprima dai presenti che affollavano il molo questa mattina di festività per il ponte di Ognissanti che hanno allertato il 118 arrivato sul posto con automedica e ambulanza. In soccorso anche un mezzo della Guardia costiera. L’anziano è stato poi caricato in ambulanza e condotto al pronto soccorso di Civitanova.

