di Mauro Giustozzi

Quaranta anni e non sentirli affatto. Un traguardo prestigioso quello raggiunto e festeggiato nello scorso fine settimana dalla Compagnia teatrale di Loro Piceno ‘Gli Amici del Teatro’ tra spettacoli sul palco, un consiglio comunale aperto in teatro e momenti di convivialità che hanno visto protagonisti tanti di coloro che in questi 40 anni di attività si sono passati un importante testimone: divertire il pubblico, coinvolgendolo a tal punto da permettergli di abbandonare per qualche momento gli affanni della quotidianità e lasciarsi piacevolmente trasportare da emozioni leggere e coinvolgenti. Teatro e momenti istituzionali si sono susseguiti per festeggiare questo quarantennale della compagnia, egregiamente diretta dal presidente Luigi Pistilli.

Ad aprire le celebrazioni è stato il sindaco di Loro Piceno Robertino Paoloni che, vestendo per l’occasione i panni dell’attore essendo stato in passato anche lui componente della compagnia, ha sorpreso gli spettatori presenti con una performance tanto divertente quanto toccante. «La compagnia teatrale Gli Amici del Teatro rappresenta, per l’intera comunità, una risorsa unica. –ha poi detto il primo cittadino- Ha permesso in 40 anni di attività di far conoscere il nostro paese, di coltivare nelle persone la passione per il teatro, mantenendo vivo il rapporto che si crea tra attori e pubblico. Sono stato onorato aver fatto parte di questo gruppo come attore: una grande opportunità, quella di recitare, che mi ha permesso di capire meglio, come spettatore, la bellezza di una rappresentazione teatrale. Porterò sempre con me questa esperienza. Auguro a tutti i componenti della Compagnia di continuare con lo spirito di amicizia e passione che li ha accompagnati fino ad ora».

E’ seguito il momento istituzionale, con l’apertura sul palco del consiglio comunale alla presenza di diversi componenti di maggioranza e minoranza che, all’unisono, hanno votato una risoluzione nella quale agli Amici del Teatro è stato consegnato un attestato di Civica Benemerenza per l’attività svolta in questi decenni. Si sono susseguite poi coinvolgenti performance teatrali a cura dei componenti attuali della Compagnia, alternate con i saluti delle autorità civili e teatrali intervenute tra cui il presidente del Gat Marche, Fabrizio Mezzabotta e gli ex sindaci di Loro Piceno. Ha nobilitato l’evento la straordinaria esibizione dell’attrice professionista Sonia Barbadoro, ospite d’onore, che, complimentandosi per la longevità degli Amici del Teatro, ha sottolineato l’importanza del teatro come luogo di emozioni ed ha raccomandato ai teatranti di mantenere sempre vivo il legame con il territorio.

«Facendo teatro – ha sottolineato il regista della compagnia, Eraldo Forti – mi rendo conto di far parte di una squadra fortissima, una squadra talmente forte e potente da dare corpo ai sogni e trasformare ogni idea in realtà. All’interno di questa squadra, ogni volta, si autogenera un altissimo tasso di entusiasmo che, come per magia, ad ogni rappresentazione si trasferisce al pubblico. Ed io tutto questo lo leggo nel viso sereno degli spettatori al termine dello spettacolo». Dopo un momento conviviale piacevolmente condiviso con la cittadinanza lorese, la serata ha visto gli Amici del Teatro calcare nuovamente il palcoscenico con l’esilarante commedia ‘Boeing Boeing’. «Festeggiare i quaranta anni –ha detto il presidente Luigi Pistilli- è stato un susseguirsi di aneddoti, situazioni bizzarre e nostalgici ricordi che hanno allietato la giornata, confermando la bellezza del teatro e il suo ruolo prezioso di sana aggregazione sociale. Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito in vario modo alla riuscita dell’evento».