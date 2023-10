Si conclude domani pomeriggio il festival “Colline da ri-scoprire. Un viaggio tra cultura, cibo e natura”, organizzato dal Comune di Ripe San Ginesio, ente capofila, coinvolgendo i Comuni di Gualdo, Penna San Giovanni, Camporotondo di Fiastrone e Belforte del Chienti.

A partire dalle 18,30, i sindaci coinvolti in questo progetto, finanziato con fondi regionali dall’Atim, presenteranno tutti insieme i loro prodotti tipici esaltati nel corso degli eventi organizzati nei loro comuni e, insieme agli artisti che hanno realizzato le opere pittoriche in ogni tappa e i fotografi che hanno immortalato le bellezze paesaggistiche, daranno il via alla mostra espositiva delle fotografie e degli elaborati artistici che diventeranno le etichette dei prodotti enogastronomici della prossima stagione, esposti in località Villa Pianiglioli di Belforte. La serata proseguirà con l’apertura degli stand gastronomici con foodtruck, birra e cocktail, lo spettacolo gratuito dell’ecclettico Matthew Lee con la sua band e a seguire gli “Autogol”, con i loro sketch comici e la musica dei dj fino a tarda notte, per festeggiare insieme Halloween.

Un progetto che ha permesso al numeroso pubblico di scoprire un territorio spettacolare, colline uniche nel loro genere e i tratti distintivi che le accomunano tutte: il buon vivere, un paesaggio incantevole e la qualità della vita del nostro territorio, con l’obiettivo di rivalutati a livello nazionale ed internazionale.