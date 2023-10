di Stefano Fabrizi

Un weekend denso di proposte eterogenee nelle Marche. Dalla rassegna Cinematica ad Ancona agli appuntamenti teatrali con Cirillo, Preziosi, Gleijeses, Macchini, Salemme, Martelli. E poi la Fiera del Tartufo ad Acqualagna, le sagre e la Festa delle Streghe a Corinaldo. Non mancano concerti di classica e pop



VENERDI’ 27 OTTOBRE

Recanati – Arriva il secondo appuntamento del Format Fuori Chiave dal titolo “AI wanna know- Conoscere le tecnologie, valorizzare l’umano”, alle 19.30 al Circolo Arci La Serra. L’appuntamento ha come tema l’intelligenza artificiale con Due ospiti di eccezione: Ottavio Fogliata (CEO Storykube,) e la giornalista Rosita Rijitano.

Matelica – Si apre il sipario sulla nuova stagione del Teatro Piermarini di Matelica una attesa anteprima nazionale di Aspettando Re Lear di Tommaso Mattei, con Alessandro Preziosi, che firma anche la regia, e Nando Paone. Informazioni: biglietteria del teatro 0737 85088, AMAT 071 2072439 e biglietterie circuito vivaticket, anche on line. Inizio spettacolo alle 21.15.

Ancona – Cinematica, il Festival internazionale sull’immagine in movimento giunto alla X edizione, esplora il tema “De Anima”. Il Festival si svolge dal 26 al 29 ottobre ad Ancona, tra Mole Vanvitelliana, centro storico e Teatro delle Muse, coinvolgendo diverse location con spettacoli, talk, proiezioni e laboratori, un caleidoscopio che invaderà con grazia la città, facendone risuonare “l’anima” nascosta. Il programma

Pesaro – Prosegue il concorso del 76° Festival Nazionale d’Arte Drammatica – GAD, la cui premiazione si terrà domenica 29 ottobre alle 11 nella Sala della Repubblica. Venerdì 27 ottobre alle 21 al Teatro Rossini andrà in scena Nove giorni, scritto e diretto da Massimiliano Giacometti per Teatro Villaggio Indipendente di Settimo Torinese, protagonisti Giuseppe Caradonna e Renato Cavallero. Info: www.festivalgadpesaro.it

Ancona – Arturo Cirillo porta in scena Ferdinando, capolavoro della drammaturgia di Annibale Ruccello (1956-1986). L’artista è in prova ad Ancona dove debutta dal 26 al 29 ottobre al Teatro delle Muse in prima nazionale aprendo la Stagione Teatrale 2023 2024. Inizio spettacoli alle 20.45 – domenica alle 16.30. Per info e biglietti 071 52525 big[email protected], biglietti on-line vivaticket.com.

Corinaldo – E’ tempo di Halloween. Tante le manifestazioni in giro per le Marche. Una per tutte la Festa delle Streghe a Corinaldo dal 27 al 31 ottobre. Diverse le novità di questa edizione L’ospite è Francesco Arca. Musica live con le tribute band, Le Donatella e i dj set. Il programma

Jesi – L’ultimo Assalto, in esclusiva su History Channel il 30 ottobre alle 21.50, sarà proiettato in anteprima al teatro Pergolesi venerdì 27 ottobre, a partire dalle 21, ad ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti. E sarà un tuffo nel passato della Jesi sportiva e non solo.

Ostra – Dalle 19:30 fino a tarda notte torna jazz Night, la grande musica jazz al Caffè del Teatro di Ostra. Si parte con l’aperitivo in musica della band residente composta da: Tommaso Sgammini (pianoforte), Filippo Macchiarelli (contrabbasso) e Luca Luzi (batteria). Dalle 21:30 jam sessione aperta a tutti che si potranno alternare sul palco fino a tarda notte. Info: 07168599 – 3891135468

San Benedetto del Tronto – Da venerdì 27 ottobre a sabato 28 ottobre (ore 20:45) al Teatro Concordia di San Benedetto del Tronto Uomo e Galantuomo di Eduardo De Filippo con Geppy Gleijeses, Lorenzo Gleijeses. Info: www.amatmarche.net

SABATO 28 OTTOBRE

Macerata – Alle 21,15 al Teatro Lauro Rossi Fabrizio Bosso Quartet per la stagione di Macerata Jazz. La band: Fabrizio Bosso, tromba – Julian Oliver Mazzariello, pianoforte e fender rhodes – Jacopo Ferrazza, contrabbasso e basso elettrico – Nicola Angelucci, batteria – Nico Gori, clarinetto e sax tenore. Info: 0733/230735 – [email protected]

San Ginesio – Un patrimonio culturale e gastronomico delle Marche prenderà vita sabato e domenica con il Festival dei Vincisgrassi. La kermesse si propone di essere più di una celebrazione culinaria: un viaggio multisensoriale attraverso la storia, le tradizioni e l’identità unica delle Marche. Un fine settimana tutto dedicato al piatto simbolo della marchigianità: anche lo chef stellato Errico Recanati si misurerà con la sua ricetta tradizionale

Matelica – I Cugini di Campagna sul palco del Teatro Piermarini di Matelica per il Festival d’Autunno “Armonie dell’entroterra”. Il concerto, alle 21,30, è a ingresso gratuito con prenotazione posti al numero 0737.85671.

Camerino – A Camerino nel pomeriggio si svolgerà sabato 28 Aspettando la Festa del torrone con Beppe Convertini e lo chef Max Mariola. Domenica 29, passeggiata al Convento dei Cappuccini di Renacavata. Info: www.terredeltartufo.it oppure telefonando alla Pro Loco di Camerino allo 0737 632534.

Penna San Giovanni – Il festival “Colline da ri-scoprire. Un viaggio tra cultura, cibo e natura” si trasferisce a Penna San Giovanni in questo fine settimana, con tantissime iniziative e spettacoli dedicati questa volta a miele e castagne. Il programma

Recanati – Alle 21,15 nell’Auditorium della Scuola civica di Musica Beniamino Gigli a Recanati in scena lo spettacolo “Giorgio Germont. La mia verità”

Sant’Elpidio a Mare – Sabato 28 ottobre (ore 21:15) all’Auditorium Giusti di Sant’Elpidio a Mare Le strane gioie di Giacomo Leopardi. Lezione-spettacolo con Cesare Catà, Piero Massimo Macchini, Michele Gallucci e Pamela Olivieri. Info: tel. 328 775 6579 oppure [email protected]

Trodica di Morrovalle – Il Mondo di Peter Pan, con sede a Trodica di Morrovalle in via XXIV Maggio, propone per Halloween due appuntamenti per i più piccoli.

“Halloween Party” (rivolto ai bambini di età compresa tra i 3 ed i 7 anni) sabato 28 ottobre dalle 16:30 alle 19. Ingresso 15 euro. E martedì 31 ottobre Info: 3246037435.

Senigallia – La stagione del Teatro La Fenice di Senigallia prende il via sabato 28 (ore 20:45) e domenica 29 ottobre (ore 17) con un grande classico: Vincenzo Salemme torna al teatro con “Natale in Casa Cupiello” di Eduardo De Filippo. Informazioni Teatro La Fenice 071 7930842 negli orari di apertura indicati, 335 1776042 [dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 2.30] fenicesenigallia.it – [email protected] e AMAT 071 2072439 amatmarche.net

Osimo – Con il primo dei sette titoli in abbonamento e con un tutto esaurito a teatro, il cartellone della Nuova Fenice di Osimo entra nel vivo. In scena Una volta nella vita (Once) della Compagnia della Rancia, regia di Mauro Simone, con protagonisti Luca Gaudiano e Jessica Lorusso. Biglietteria e informazioni: biglietteria del teatro la Nuova Fenice il giorno precedente lo spettacolo dalle ore 17 alle ore 20 il giorno di spettacolo dalle ore 16, tel. 071/9307050, AMAT 071/2072439 www.amatmarche.net. Inizio ore 21,15.

Acqualagna – Al via la 58° Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna il 28 e 29 ottobre. Poi 1, 4, 5, 11, 12 novembre 2023. Ruscella d’Oro al direttore del TG5 Clemente Mimun. Il programma

Montedinove – Sabato 28 e domenica 29 ottobre, nello scenografico ambiente del borgo di Montedinove va in scena la 13a edizione di Sibillini in Rosa, tradizionale Festival dedicato alla mela rosa dei Monti Sibillini. Il programma

San Costanzo – Sarà Eleonora Goio la protagonista dell’incontro alla Biblioteca Comunale di San Costanzo, presso Palazzo Cassi, sabato 28 ottobre alle ore 18.00. L’autrice presenterà il suo nuovo libro, Infinitamente acqua. Info: www.sistemabibliotecariocometa.it

Ancona – Alle 19 nella Corte della Mole di Ancona Omaggio a Sakamoto per Cinematica Festival 2023. Luca Damiani (giornalista e conduttore Rai Radio3 – Sei gradi) dialoga con Giuseppe La Spada artista visivo, regista, fotografo al pianoforte Arturo Stalteri esegue musiche di Ryūichi Sakamoto. Info: www.amatmarche.net

Ancona – Alle 21,30 alla Sala delle Polveri della Mole di Ancona Dialogue Avec Shams nell’ambito di Cinematica Festival 2023: spettacolo di danza sufi con Rana Gorgani. Info: www.amatmarche.net. Sempre alla Sala delle Polveri della Mole di Ancona per la rassegna Cinematica Festival alle ore 22 Camilla Pisani / Phant(s). Atmosfere sospese, trame ipnotiche e surrealiste, un’esperienza di fruizione multisensoriale e multimodale scandite da ritmi concreti. Le propone Camilla Pisani, artista audiovisiva con base a Roma, che propone il suo ultimo album, Phant[as].

Ancona – Sabato 28 ottobre (ore 21) al Teatro Panettone di Ancona La fame con Matthias Martelli da Mistero Buffo di Dario Fo e Franca Rame per la regia Eugenio Allegri. Info: www.amatmarche.net

DOMENICA 29 OTTOBRE

Macerata – Alle 17 al teatro Lauro Rossi di Macerata Pollicino Show. Regia Cinzia Pietribiasi, coreografia e interpretazione Davide Tagliavini, illustrazioni e oggetti Giovanni Copelli, produzione Artemis Danza. Spettacolo per tutta la famiglia. Info: www.amatmarche.net

Ostra – Alle 17 al Teatro La Vittoria di Ostra, appuntamento di Halloween con il burattinaio Vladimiro Strinati e il suo “Il castello degli spaventi”, commedia per burattini oggetti e attore per bambini coraggiosi, adatto ad un pubblico dai 4 anni in su.

Fabriano – Alle 21 per la stagione sinfonica al Teatro Gentile di Fabriano Visioni Francescane: Dio e La Natura con la Form diretta da Direttore Balázs Kocsár. Info: [email protected] – www.comune.fabriano.an.it –

www.filarmonicamarchigiana.com

Pesaro – Alle 11 alla Chiesa dell’Annunziata di Pesaro a cura dell’Orchestra Filarominca Gioachino Rossini, 100 anni di György Ligeti: lezione – concerto con il M° Mario Totaro. Info: www.amatmarche.net

Grottazzolina – Alle 17:30 alla Chiesa Ss Sacramento e Rosario di Grottazzolina per la 22° Rassegna Organistica della Marca Fermana il concerto su organo Callido del 1778 con Lorenzo Antinori (organo), Emily Scopini (soprano), Stefania Cocco (contralto). Info: fb: accademia organistica elpidiense

***

Per le disco marchigiane è la settimana che precede Halloween e non mancano gli appuntamenti con gli ospiti, sempre all’insegna del divertimento

VENERDI’ 27 OTTOBRE

Alla Serra di Civitanova stasera si parte dalla cena spettacolo che vede protagonisti in consolle questa settimana Alessandrino dj e Oriano the Voice. Dopo il dinner, “Emozioni a 2000”, special guest in consolle Pierpaolo Pretelli, che con la compagna Giulia Salemi condurrà la nuova edizione di “Ex on the beach Italia” in esclusiva su Paramount+ dal 22 novembre. Si festeggia anche il compleanno del manager marchigiano Stefano Borroni. Resident in consolle dj Fabrizio Breviglieri. Domani “Good Times”, Oriano ed Alessandrino, con la cena divertente, dopocena in consolle dj Gianluca J. Domenica Maracanà Winter Season. In consolle Nicola Pigini.

Al Sottovento di Numana il venerdì dedicato alle Ladies. dj resident: Francesco Luv. Domani cena spettacolo e dopocena con lo staff Movimenti Notturni. Domenica invece aperitivo, cena e dopocena, balli latini e non solo con il team Kasino Latino.

Al Nyx Club di Ancona Mashup, il party trash. Dj: La Regina. Party Move It, la serata con musica reggaeton, hit e urban. Special Halloween edition. Dj’s: Antony Momoy e Mat.

SABATO 28 OTTOBRE

Domani al Donoma Club di Civitanova special guest in consolle Tony Boy. È considerato uno degli artisti emergenti più interessanti del momento. Il giovane artista padovano classe ’99, con la sua originale e melodica struttura musicale, è sicuramente uno dei nomi da tenere d’occhio nella rapida evoluzione dell’urban italiano.

Al Mamamia di Senigallia Il Tre in concerto, la data è sold out. Il Tre, all’anagrafe Guido Senia, è un rapper di Roma classe 1997. E’ la stella nascente del panorama hip hop italiano. Il segreto? Essere diverso. Il background non è l’hinterland malfamato di una grande metropoli, ma la provinciale Santa Maria delle Mole, nel cuore dei Castelli Romani. Nessuna difficoltà tra le mura domestiche: il papà venditore di automobili e la mamma casalinga sono i suoi amatissimi punti fermi.

Al Brahma “Random#unafestaacaso”. Spettacolo, musica, colore per creare un’atmosfera elettrica che difficilmente si può trovare altrove. Oggetti di scena stravaganti e trucco esagerato fanno parte del divertimento.

Al Miu di Marotta “Certe Notti”. Cena + 4 ambienti musicali. Tantissime novità all’interno del locale.

Al Kontiki di San Benedetto “Il Sabato della Riviera delle Palme”. Musica: hip hop, reggaeton e dembow.

A San Benedetto del Tronto al Jonathan cena spettacolo e disco.

Alla discoteca Azure Club Casette Verdini – Pollenza, apertura “Clown Fobia II Pennywise is back”. The big opening.

Al Noir di Jesi apertura Opening Party season 2023-2024, un viaggio sonoro da ballare, vivere e condividere con il live di Dukwa live, Mass Prod e David Scaloni in consolle.

Alla discoteca BB di Cupramarittima con Hola Chica, il party reggaeton e hip hop del sabato sera.

