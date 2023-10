“Quella spennellata di strutto sull’impasto rende tutto più buono. Questo è il segreto della crescia”. Che sia davvero questo il segreto grazie al quale la cresceria Bac di Civitanova ormai da 8 anni conferma la sua presenza all’interno della guida del Gambero Rosso? L’attività, che si trova su corso Umberto I è nata dalla passione di Caterina Marchetti che assieme alla mamma gestisce il locale al top fra quelli che propongono street food. Una crescia sfogliata a regola d’arte tanto che anche la prestigiosa guida per appassionati gourmet ormai la segnala come tappa obbligata. Una soddisfazione per Caterina e la sua famiglia che ripaga dei tanti sacrifici in cucina alla continua ricerca della perfezione e della novità. «Per otto anni consecutivi rappresentiamo le Marche , è un onore per noi farne parte – ha detto Marchetti – Siamo orgogliosi e felici perché ci viene riconosciuta la professionalità e la qualità. Continueremo sempre a promuovere questo nostro prodotto marchigiano la Crescia sfogliata in Italia e all’estero».