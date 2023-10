Nuovo pattinodromo comunale “Andrea Campitelli” inaugurato oggi a Civitanova, in via Zavatti. Una festa per aver riconsegnato una struttura sportiva più bella e più sicura. Presenti, oltre al sindaco Fabrizio Ciarapica, gli assessori Claudio Morresi, Roberta Belletti, Francesco Caldaroni, Ermanno Carassai e Giuseppe Cognigni e i consiglieri comunali Pierpaolo Turchi, Paola Campetelli e Gianluca Crocetti, il consigliere regionale Pierpaolo Borroni, e Fabio Romagnoli, delegato del Coni. E tutta la Roller al completo.

Il sindaco ha ricordato gli incontri con la società dove era emersa «l’esigenza di un nuovo impianto» e «i grandi risultati sportivi che ha ottenuto negli anni e che danno lustro alla nostra città. Poter sostenere una società come la Roller, capace di attrarre tanti giovani, è motivo di grande soddisfazione».

«Questo nuovo pattinodromo è il risultato di un grande lavoro di squadra – ha detto la presidente della Roller Cristiana Pacini – a partire dal sindaco Ciarapica, dagli assessori Morresi e Carassai, all’ufficio tecnico fino ai geometri comunali. Grazie a chi ci ha ospitato in questi mesi di lavoro, ma soprattutto agli atleti e alle loro famiglie per aver creduto in noi. Oggi tutto questo blu e giallo è per voi. Che possa essere un punto di aggregazione sociale e di crescita sportiva ed umana».

Durante l’inaugurazione Elisabetta Giorgini, ex campionessa della Roller, ha ricordato Andrea Campetelli, atleta scomparso in un tragico incidente e cui il Pattinodromo è intitolato: «Andrea veniva sempre con il sorriso e la gioia di pattinare – ha detto -. Per lui significava dimostrare le sue potenzialità, ma anche il piacere immenso di stare con i ragazzi. Andrea accompagnava ogni nostra difficoltà con il sorriso. Aveva un grande spirito di gioia e di grinta. Per questo auguro a tutti i giovani di essere un piccolo o una piccola Andrea».

«É stata effettuata una revisione sostanziale – ha spiegato l’assessore Ermanno Carassai –. L’impianto mostrava segni evidenti di usura lungo l’anello di corsa, sul parapetto di protezione e sulla pista interna. Per questo abbiamo deciso di ristrutturarla con uno stanziamento di 100 mila euro». A benedire la nuova struttura Don Edmond, vice parroco di Cristo Re: «Grazie al vostro cuore e alle mani di chi ha lavorato per rinnovare questa struttura. Perchè tutto questo significa aver voluto aiutare i nostri ragazzi ed i nostri figli». Al termine esibizione spettacolare degli atleti della Roller in pista.