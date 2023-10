Aveva allacciato abusivamente l’impianto elettrico della sua abitazione al contatore della vicina banca, arrestato un commerciante 55enne di Recanati. L’uomo già agli arresti domiciliari, è stato segnalato dall’istituto bancario al quale sottraeva corrente almeno da settembre. Ad arrestarlo per furto aggravato sono stati giovedì i carabinieri di Recanati guidati dal luogotenente Silvio Mascia in seguito al provvedimento della procura di Macerata. L’uomo si trova nel carcere di Fermo dove dovrà scontare un anno e nove mesi di reclusione.

Nel corso dell’attività di controllo, ieri sera, è finito nel mirino dei militari della stazione di Porto Recanati, un ventenne di origini senegalesi residente a Tolentino, che aveva scelto come base per l’attività di spaccio il parcheggio del supermercato Lidl. Il ragazzo è stato perquisito: in tasca aveva una piccola quantità di hashish ma nella sua auto aveva nascosto 25 grammi di sostanza, un bilancino di precisione e 570 euro, considerati provento dell’attività di spaccio. Il 20enne è stato denunciato e sono in corso le indagini sul suo telefono per ricostruire la rete di clienti.

Infine i carabinieri di Potenza Picena hanno sorpreso un giovane di 20 anni, residente in zona, in possesso hashish per uso personale e lo hanno segnalato alla Prefettura.