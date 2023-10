Taglio del nastro sabato 21 ottobre alle 17.30 per il rinnovato pattinodromo comunale “Andrea Campitelli” di via Zavatti. Sono terminati i lavori di ristrutturazione dell’impianto, per il quale l’amministrazione comunale ha stanziato 100mila euro. L’associazione sportiva Roller Civitanova che gestisce la pista sta organizzando la riapertura per mostrare al pubblico la struttura riqualificata.

Il gruppo, nato nel 1979, conta oggi più di 100 iscritti, dai 4 ai 40 anni. Al taglio del nastro interverranno le autorità comunali, il sindaco Fabrizio Ciarapica, il vicesindaco e assessore allo sport Claudio Morresi e l’assessore ai lavori pubblici Ermanno Carassai, la presidente della Roller Cristiana Pacini, lo staff sportivo insieme agli atleti e alle famiglie. I lavori sono stati eseguiti da “Area sport service” di Potenza Picena, su progetto definitivo redatto dall’ufficio tecnico comunale finalizzato alla messa a norma della struttura per consentire ai ragazzi di svolgere in sicurezza l’attività sportiva.

«É stata effettuata una revisione sostanziale – ha spiegato Carassai – che ha restituito alla collettività un impianto pubblico strutturalmente adeguato andando a migliorarne nel contempo anche l’estetica. L’amministrazione comunale è vicina alle società sportive che svolgono un ruolo fondamentale nella società, veicolando soprattutto tra i giovani i valori educativi dello sport e i benefici fisici e psicologici dell’attività motoria per tutte le età». L’impianto è stato realizzato nel 1998 ed è costituito da un fabbricato ad uso spogliatoi, dalla pista esterna ovale, dalla pista interna piana e da spazi aperti per il pubblico. Prima della ristrutturazione presentava visibili segni di usura principalmente riguardanti l’anello corsa esterno, il parapetto di protezione e la pista interna.