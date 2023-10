Sfilata di veicoli storici a marchio Fiat per le strade della provincia di Macerata. Domenica 22 ottobre è in programma sul territorio maceratese il raduno di marca dedicato alla casa automobilistica di Torino, organizzato dalla Scuderia Marche Club Motori Storici. Tra le auto partecipanti, oltre ad alcuni veicoli rari, anche tante utilitarie e familiari che hanno fatto la storia della motorizzazione del Paese.

Veri e propri pezzi che hanno segnato un’epoca e l’intera società italiana, diventando proprietà di praticamente ogni nucleo familiare e trasportando gli italiani al lavoro, in villeggiatura, o nelle classiche attività quotidiane. «Il motorismo storico non è solo legato al lusso di pezzi unici o molto rari – spiega il vicepresidente Armando Grassetti – in questo caso vogliamo celebrare anche l’auto popolare che ha permesso la motorizzazione di tante famiglie italiane. Siamo certi che alcune utilitarie sapranno risvegliare ricordi indelebili in coloro che le ammireranno nella piazza di Corridonia, magari perché le avranno possedute in passato. Ovviamente però ogni pezzo presente sarà perfettamente conservato o restaurato, come richiediamo agli iscritti al nostro club. Il raduno però è aperto anche a chiunque sia in possesso di una Fiat storica e desideri partecipare».

Il programma della giornata prevede il ritrovo alle 8,30 alla Abbazia di San Claudio per l’iscrizione. Dopo un giro attraverso Piediripa, Sforzacosta e Abbazia di Fiastra, alle 10 circa le vetture approderanno a Corridonia dove saranno lasciate in sosta in piazza Filippo Corridoni per essere ammirate da appassionati e amatori. Qui interverrà il sindaco per un saluto nella sala consiliare, in seguito gli equipaggi effettueranno una visita guidata alla scoperta del Comune per poi ripartire alle 12.30 per un pranzo conviviale.