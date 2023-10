Ragazzina presa per i capelli e sbattuta a terra, il tutto ripreso dai cellulari dalle compagne. E’ quanto successo alla fermata dei bus di Fermo. A presentare denuncia ai carabinieri la madre della ragazzina, 15enne, che vive nel Maceratese e frequenta una scuola superiore proprio a Fermo.

L’aggressione, secondo quanto denunciato dalla donna, assistita dall’avvocato Simone Santoro, sarebbe avvenuta il pomeriggio del 3 ottobre. La donna ha detto ai militari che mentre era al telefono con la figlia, all’improvviso l’avrebbe sentita gridare e piangere. E infatti dal video si vede chiaramente un’altra ragazzina, che secondo la denuncia frequenta la stessa classe della vittima, prendere per i capelli la 15enne, colpirla ripetutamente e sbatterla per terra. E poi esporre una ciocca di capelli a mo di trofeo davanti alle altre, dicendo “Vendo capelli”.

Tutta la scena è stata ripresa da diversi cellulari, alcune compagne gridavano di fermarsi, altre ridevano. Uno di quei video è arrivato poi anche sul cellulare della 15enne. Una volta tornata a casa la madre ha accompagnato in pronto soccorso la figlia, dove le sono stati refertati sette giorni di prognosi per un trauma e una contusione. A quanto pare, tra l’altro, il giorno prima dell’aggressione la mamma era stata chiamata a scuola dalla preside per una nota presa dalla figlia. Nota arrivata perché la 15enne si sarebbe ribellata alle vessazioni di una compagna. Da quel giorno, in ogni caso, la ragazzina non è più andata a scuola.

I carabinieri ora stanno indagando sull’episodio di bullismo, mentre la polizia postale sta facendo accertamenti sul cyberbullismo visti i vari video girati dell’aggressione.

(redazione CM)