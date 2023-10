Il futuro della medicina nucleare

E’ un convegno specialistico dedicato a chi opera nel campo della medicina nucleare applicata alle terapie oncologiche il convegno organizzato dall’Unità operativa complessa di medicina nucleare di Macerata, diretta dal primario Francesca Capoccetti, quello organizzato per il 21 ottobre a Civitanova. Attesi esperti nazionali ed internazionali che relazioneranno sulle attuali e future indicazioni terapeutiche oncologiche. La medicina nucleare è una branca super-specialistica che utilizza sostanze radioattive, radiofarmaci o radioisotopi, a scopo diagnostico e terapeutico.

E’ utilizzata sia nei macchinari che nelle terapie in quanto capace di distruggere cellule tumorali risparmiando gli organi sani. La ricerca ha fatto passi in avanti e oggi abbiamo a disposizione numerosi radiofarmaci terapeutici oncologici per il trattamento di pazienti con tumori neuroendocrini gastro enteropancreatici metastatici, tumori del fegato, metastasi ossee sintomatiche da carcinoma prostatico. Il centro regionale di terapia radio metabolica dispone di sette posti letto di degenza protetta e ambulatori specialistici dedicati alla valutazione e al follow-up dei pazienti sottoposti a trattamenti radio metabolici.

Le visite specialistiche erogate nel percorso certificato delle malattie della tiroide prevedono l’inquadramento diagnostico-terapeutico delle tireopatie, l’esecuzione di ecografie del collo, degli agoaspirati e la valutazione per i trattamenti mini-invasivi. Il convegno ha lo scopo di divulgare le potenzialità di efficacia e sicurezza delle procedure terapeutiche medico nucleari nel percorso di cura dei pazienti oncologici. Infine, nell’ottica del miglioramento gestionale della sanità medico-paziente, il convegno ospiterà un tavolo di dialogo e confronto tra medici specialisti e malati, al fine di comprendere quali siano oggi le reali esigenze del cittadino e come le terapie medico nucleari possano andare incontro alle proprie richieste di cura.