Blitz recanatese oggi pomeriggio per il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. L’esponente del governo Meloni ha prima fatto visita a Palazzo Leopardi dove è stato ricevuto dalla contessa Olimpia Leopardi e si è poi diretto alla sede Centro nazionale di studi leopardiani, diretto dal presidente Fabio Corvatta.

Con il ministro Sangiuliano c’erano il presidente della Regione Francesco Acquaroli, il sindaco di Recanati Antonio Bravi, il capo di gabinetto della giunta regionale Fabio Pistarelli, il presidente della Fimag Domenico Guzzini, l’assessora recanatese alla cultura Rita Soccio, la presidente regionale del Fai Alessandra Stipa, il consigliere regionale Carlo Ciccioli. Sangiuliano ha firmato il libro d’onore del Cnsl nella pagina accanto a quella del presidente Mattarella. Significativa la frase scritta dal ministro: «Giacomo Leopardi rappresenta una delle più alte espressioni della poesia nazionale ed europea. Le su linee riflettono su dimensioni universali e scavano nell’animo umano. Resta nel mio cuore la canzone “All’Italia” e il richiamo ai luoghi che indicano l’identità nazionale».

Infine una promessa in chiave leopardiana: «A marzo torno qui – ha detto Sangiuliano rivolto al presidente de Cnsl – e facciamo un convegno, posso anticipare il titolo, “All’Italia”». Soddisfatto il presidente del Cnsl Fabio Corvatta che ha donato al ministro una edizione dei “Canti” di Leopardi: «Un ringraziamento al ministro Sangiuliano per la sua attenzione e per l’annuncio di una iniziativa convegnistica nel segno della tradizione del Centro che ho l’onore di guidare».

Sangiuliano si è poi spostato a Potenza Picena, dove era atteso per l’assemblea pubblica per il recupero di Villa Buonaccorsi, assemblea in programma al teatro Mugellini.